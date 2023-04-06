https://sputniknews.com.tr/20230406/ahmet-ozal-secimlerde-kilicdaroglunu-destekleme-karari-aldi-1069254047.html

Ahmet Özal, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı

Ahmet Özal, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı

Tek Parti Genel Başkanı ve Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T09:22+0300

2023-04-06T09:22+0300

2023-04-06T09:22+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

ahmet özal

aday

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Odatv'nin haberine göre, Ahmet Özal Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olacaklarını açıkladı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, 100 bin imza toplama sürecinde Türkiye İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak 1544 imza toplamıştı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın da Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret edeceği iddia edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230317/ahmet-ozal-turkiye-ittifakinin-cumhurbaskani-adayi-oldu-1068413580.html

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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, ahmet özal, aday