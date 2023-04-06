https://sputniknews.com.tr/20230406/ahmet-ozal-secimlerde-kilicdaroglunu-destekleme-karari-aldi-1069254047.html
Ahmet Özal, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
Ahmet Özal, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
Tek Parti Genel Başkanı ve Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T09:22+0300
2023-04-06T09:22+0300
2023-04-06T09:22+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
ahmet özal
aday
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Odatv'nin haberine göre, Ahmet Özal Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olacaklarını açıkladı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, 100 bin imza toplama sürecinde Türkiye İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak 1544 imza toplamıştı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın da Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret edeceği iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230317/ahmet-ozal-turkiye-ittifakinin-cumhurbaskani-adayi-oldu-1068413580.html
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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, ahmet özal, aday
türkiye, kemal kılıçdaroğlu, ahmet özal, aday
Ahmet Özal, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı
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Tek Parti Genel Başkanı ve Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını söyledi.
Odatv'nin haberine
göre, Ahmet Özal Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olacaklarını açıkladı.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, 100 bin imza toplama sürecinde Türkiye İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak 1544 imza toplamıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın da Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret edeceği iddia edildi.