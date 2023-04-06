https://sputniknews.com.tr/20230406/abbden-esenboga-havalimani-aciklamasi-devlet-kurumunun-otobusleri-gorevini-yapamiyor-1069296361.html
ABB'den Esenboğa Havalimanı açıklaması: Devlet kurumunun otobüsleri görevini yapamıyor
ABB'den Esenboğa Havalimanı açıklaması: Devlet kurumunun otobüsleri görevini yapamıyor
ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Gültekin, Esenboğa Havalimanı ulaşım krizinin kısmen çözüldüğü açıkladı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T21:28+0300
2023-04-06T21:28+0300
2023-04-06T21:30+0300
türkiye
ankara
belko
abb
esenboğa havaalanı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, ABB’nin, kent merkezi ile Esenboğa Havalimanı arasında ulaşımı sağlayan BelkoAir firmasının ihale süresinin bitmesinin ardından dün gece sefere başlayan EGO otobüslerinin havalimanına alınmamasına ilişkin açıklama yaptı.Gültekin, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine EGO otobüslerinin havalimanına alındığını sosyal medya üzerinden duyurdu.Gültekin’in açıklaması şöyle:“Tepkiler üzerine EGO'lar havalimanına alındı ama bu kez de alt kattan yolcu alınmasına izin verilmiyor. UKOME kararı kanunsuzca çiğneniyor. Gökçek döneminin en kârlı özelleştirmelerinden olan firma korunurken, devlet kurumunun otobüsleri görevini yapamıyor!”
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ankara, belko, abb, esenboğa havaalanı
ankara, belko, abb, esenboğa havaalanı
ABB'den Esenboğa Havalimanı açıklaması: Devlet kurumunun otobüsleri görevini yapamıyor
21:28 06.04.2023 (güncellendi: 21:30 06.04.2023) Abone ol
ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Gültekin, Esenboğa Havalimanı ulaşım krizinin kısmen çözüldüğü açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, ABB’nin, kent merkezi ile Esenboğa Havalimanı arasında ulaşımı sağlayan BelkoAir firmasının ihale süresinin bitmesinin ardından dün gece sefere başlayan EGO otobüslerinin havalimanına alınmamasına ilişkin açıklama yaptı.
Gültekin, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine EGO otobüslerinin havalimanına alındığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
Gültekin’in açıklaması şöyle:
“Tepkiler üzerine EGO'lar havalimanına alındı ama bu kez de alt kattan yolcu alınmasına izin verilmiyor. UKOME kararı kanunsuzca çiğneniyor. Gökçek döneminin en kârlı özelleştirmelerinden olan firma korunurken, devlet kurumunun otobüsleri görevini yapamıyor!”