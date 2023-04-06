90 bin görüntü birleştirilerek Güneş yüzeyinin mozaiği yapıldı

© Instagram/Andrew McCarthy McCarthy ve Guenzel, Güneş'in türbülanslı yüzeyini gösteren ve bir tenis topunun üzerindeki tüylere benzeyen 'Helios Füzyonu' adını verdikleri görüntüyü oluşturmak için yaklaşık 90 bin uydu fotoğrafını bir araya getirdi. McCarthy, yaptığı açıklamada, "Astrofotoğrafçılığın geleneksel kurallarını çiğneyecek şekilde, yıldızımızın hiper doğru görüntüsünü oluşturmak için hem bilimi hem de sanatı birleştirerek limitleri zorladık. Güneş'in tam bir mozaiğini yapmak istedik" dedi.