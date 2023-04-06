https://sputniknews.com.tr/20230406/60inci-gununde-deprem-bolgesinde-son-durum-1069295338.html

60'ıncı gününde deprem bölgesinde son durum

60'ıncı gününde deprem bölgesinde son durum

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası bugünkü yayınını Kahramanmaraş merkezli depremlere ayırdı. Depremin ikinci ayında bölgedeki son durum yayına... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T20:58+0300

2023-04-06T20:58+0300

2023-04-06T20:58+0300

radyo

akşam postasi

hatay

kahramanmaraş

adıyaman

malatya

deprem

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Depremin ikinci ayı dolarken Malatya, Adıyaman ve Hatay’daki son durum, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda bölgeye yapılan canlı bağlantılarla değerlendirildi.MALATYAGazeteci Ferit Demir: Beklenti 21 bin konteyner, kurulan 4 bin 600"Malatya’da depremin 10. gününde durum ne ise depremin 60. gününde de çok farklı bir tablo yok. Malatya genelinde 72 bin çadır dağılmış ama bu rakamın içerisinde yardımseverlerin ve CHP’li belediyelerin de çadırları var o yüzden devlet 72 bin çadır dağıttı demek doğru olmaz. Bölgede hala çadır eksiği var. Malatya Valiliği açıklama yaptı, kentte kurulması planlanan konteyner sayısının 21 bin olduğunu, kente 8 bin konteyner geldiğini ve bu 4bin 600 tanesinin kurulduğunu açıkladı. Beklenti 21 bin konteyner kurulan 4 bin 600. Gıda sorunu da baş gösteriyor ama hijyen sorunu daha fazla. Havalar ısındıkça sorunlar daha da artacaktır. Depremzedeler ilk ay tuvalet bulmakta çok zorlanmıştı."ADIYAMANGazeteci Merve Ekinci: İftar ve sahur için sıralara mobil destek sağlanabilir"Depremin ilk günüyle bu günü arasında sadece 60 günlük bir zaman farkı var. Yaralarımız sarılıyor ama gidenlerin yeri dolmuyor. Çadırda yaşam çok zor. Ramazan dolayısıyla iftardan iki saat önce yemek kuyruğuna giriyoruz. Bu kuyruğa sahur vakti de giriyoruz. Eski sahur günlerimizden eser yok. Adıyaman’da çadırkentteyiz ve şu an ben yağmur altında iftar için sıradayım ve önümde yaklaşık bin kişi var. Sipariş getiren şirketler var. Bu şirketlerle anlaşıp depremzedelerin çadırlarına iftar ve sahur için öğünler bırakılabilir. Çadırda sobayla ısınıyoruz. Bazı günler odun yardımları geliyor onları alıyoruz bazı günler sokaklarda ne varsa topluyoruz gece çadırdaki sobada yakıyoruz. Hava burada yağmurlu ve rüzgarlı o yüzden sobanın dumanı hep içeride. Durum her ne zor da ister istemez bu duruma, bu yeni yaşantıya alışmaya çalışıyoruz çünkü alışmak zorundayız. Yıkılan iş yerlerinin sayısı çok fazla o yüzden çalışan sayışı da epey azaldı. Adıyaman’da süreç çok yavaş ilerliyor. Çadır kentte ben gönüllü olarak çalışıyorum. Bugün bir aile ile konuştum ve çadır talepleri hala karşılanmamış.. Konteynerler kuruluyor fakat çadır kentteki insan sayısına bakarsak kurulan konteyner sayısı yetersiz. Depremin ilk günlerinde yaşadığımız koordinasyon eksikliğini biz hala hissediyoruz. Hala içme suyu sıkıntısı yaşıyoruz. Tırla içme suyu geliyor, insanlar su alabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Burada yaşamaya çalışan insanların psikolojisi hiç iyi değil. Burada yaşam yok. Ramazan bittikten sonra biz de şehri terk edeceğiz."HATAYDefne Belediye Başkanı İbrahim Güzel: Bugün itibariyle gıda ve içme suyu stokumuz tükendi"Havalar ısınmaya başladıkça sorunlar da artacaktır. Bugün itibariyle gıda ve içme suyu stokumuz tükendi. Bölgede seyyar tuvalet, duş alanı ve elektrik sıkıntısı devam ediyor. Depremin ilk günleri şehirden ayrılıp sonra şehre geri dönün vatandaşlar çadır sıkıntısı çekiyor. Tüm vatandaşlarımız şehre döndüğünde sorunlarımızın iki katına çıkacağını kanaatindeyim. Devletin çıkardığı imar affını belediye olarak biz itiraz edemeyiz. Kaçak yapı yapan vatandaş imar affından faydalanmak istiyorum diyor. 'Sen faydalanamazsın' deme şansımız yok. 40-50 yıllık binalar yıkıldı ama yeni binalarda ölüm olmadı. Yeni yapılacak binaları, yeniden kuracağımız şehri bilim ışığında kurmamız gerekiyor."

hatay

kahramanmaraş

adıyaman

malatya

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radyo, hatay, kahramanmaraş, adıyaman, malatya, deprem