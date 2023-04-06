https://sputniknews.com.tr/20230406/23-yildir-iktidarda-olan-ruanda-cumhurbaskani-emekli-olup-gazetecilik-yapacagim-icin-mutluyum-1069254151.html

23 yıldır iktidarda olan Ruanda Cumhurbaşkanı: Emekli olup gazetecilik yapacağım için mutluyum

23 yıldır iktidarda olan Ruanda Cumhurbaşkanı: Emekli olup gazetecilik yapacağım için mutluyum

23 yıldır Ruanda'da iktidarda olan Cumhurbaşkanı Paul Kagame, görevi halefine devredip 'gazeteciliğe başlayacağı' için mutlu olduğunu söyledi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T09:49+0300

2023-04-06T09:49+0300

2023-04-06T09:49+0300

dünya

ruanda

cumhurbaşkanı

emekli

gazeteci

afrika

paul kagame

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Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, 23 yıllık iktidarını sonlandırma niyeti olduğunun sinyalini vererek iktidar partisi içinde şu anda bir halefiyet planının tartışıldığını duyurdu.Kenyalı mevkidaşı William Ruto ile Kigali'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kagame, emekliliğinden 'kaçınılmaz' sözcüğüyle bahsetti.Kagame, emekliliğinin 'er ya da geç' tartışılması gereken bir konu olduğunu belirterek, esprili bir şekilde "Emekli olduktan sonra gazetecilik yapacağım" dedi.Ruanda lideri, halefini kişisel olarak seçmek gibi bir niyetinin olmadığını, bunun yerine yetenekli liderlerin ortaya çıkmasını teşvik edecek bir ortam yaratmakla ilgilendiğini vurguladı. BBC'ye verdiği demeçte Kagame, "Bunu partimiz içinde 2010'dan beri tartışıyoruz ancak Ruanda'nın koşulları, zorlukları ve tarihi, belirli şeyleri dikte etme eğilimi gösteriyor" ifadelerini kullandı.Emeklilik tartışması uzun süredir gündemdeKagame'nin emekliliği Ruanda'da uzun zamandır süregelen bir tartışma konusu. Ülkenin iktidar partisi Ruanda Yurtsever Cephesi (RPF-Inkotanyi) içindeki ilk kadın başkan yardımcısının yakın zamanda seçilmesi konuyu bir kez daha gündeme getirdi.1998'den beri RPF-Inkotanyi'nin başında bulunan Cumhurbaşkanı Kagame, daha önce istifa etme olasılığına dair imalarda bulunmuştu. Aralık 2022'de yaptığı açıklamada Kagame, 'sıradan bir yaşlı' olmakla birlikte hiçbir sağlık sorunu olmadığını ifade etmişti.Tüm olasılıklara rağmen Kagame, Ruanda'da hâlâ güçlü bir kontrole sahip olduğu için emekliliğinin hemen gerçekleşmesi beklenmiyor.2015'te tartışmalı bir şekilde gerçekleştirilen anayasa referandumu, cumhurbaşkanları için iki dönem sınırını kaldırarak Kagame'nin üçüncü dönem adaylığına izin verdi. Bununla birlikte, emeklilik planları artık kamuoyunda tartışmaya açık olduğundan, iktidar partisi yeni bir lider seçmeye hazırlanırken Ruanda'daki siyasi manzara değişeceği öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230403/karadagin-sekizinci-cumhurbaskani-milatovic-oldu-1069082264.html

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