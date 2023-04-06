https://sputniknews.com.tr/20230406/2022de-abnin-ticaret-dengesi-2012--yilindan-bu-yana-en-dusuk-seviyeye-geriledi--1069285373.html
2022’de AB’nin ticaret dengesi 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi
2022’de AB’nin ticaret dengesi 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2022 yılına ait ticaret dengesi verilerini paylaştı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T16:42+0300
2023-04-06T16:42+0300
2023-04-06T17:09+0300
multimedya
infografik
avrupa istatistik ofisi
ab
ticaret
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Buna göre, Avrupa Birliği ülkelerinin ticaret dengesi 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, avrupa istatistik ofisi, ab, ticaret, инфографика
infografik, avrupa istatistik ofisi, ab, ticaret, инфографика
2022’de AB’nin ticaret dengesi 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi
16:42 06.04.2023 (güncellendi: 17:09 06.04.2023) Abone ol
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2022 yılına ait ticaret dengesi verilerini paylaştı.
Buna göre, Avrupa Birliği ülkelerinin ticaret dengesi 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.