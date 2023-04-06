https://sputniknews.com.tr/20230406/2022de-abnin-ticaret-dengesi-2012--yilindan-bu-yana-en-dusuk-seviyeye-geriledi--1069285373.html

2022’de AB’nin ticaret dengesi 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi

2022’de AB’nin ticaret dengesi 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2022 yılına ait ticaret dengesi verilerini paylaştı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T16:42+0300

2023-04-06T16:42+0300

2023-04-06T17:09+0300

multimedya

infografik

avrupa istatistik ofisi

ab

ticaret

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Buna göre, Avrupa Birliği ülkelerinin ticaret dengesi 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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