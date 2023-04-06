Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Ardern siyaseti bıraktı

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Ardern’in kızı Neve, konuşma esnasında annesine ve eski Başbakan Yardımcısı Grant Robertson'a el salladı.

28 yaşında siyasete giren biri olarak bir çocuğunun olacağını asla düşünmediğini belirten Ardern, "İşçi Partisi lideri olduğumda uzun süre devam eden başarısız tüp bebek denemeleri yaşadım" dedi.