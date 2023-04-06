Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Ardern siyaseti bıraktı

Ardern'in parlamentodaki son konuşmasını 2021'de yaşanan Pike River maden faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Müslüman toplumunun üyeleri, eski başbakanlar ve Ardern'in ailesi ve eski çalışanları izledi.
Ardern'in parlamentodaki son konuşmasını 2021'de yaşanan Pike River maden faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Müslüman toplumunun üyeleri, eski başbakanlar ve Ardern'in ailesi ve eski çalışanları izledi.
Veda konuşmasına iklim değişikliğine odaklanarak başlayan Ardern, iklim değişikliğinin, modern siyasetin belirleyici bir gündemi olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.
Veda konuşmasına iklim değişikliğine odaklanarak başlayan Ardern, iklim değişikliğinin, modern siyasetin belirleyici bir gündemi olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.
Ardern’in kızı Neve, konuşma esnasında annesine ve eski Başbakan Yardımcısı Grant Robertson'a el salladı.
28 yaşında siyasete giren biri olarak bir çocuğunun olacağını asla düşünmediğini belirten Ardern, "İşçi Partisi lideri olduğumda uzun süre devam eden başarısız tüp bebek denemeleri yaşadım" dedi.
Ardern’in kızı Neve, konuşma esnasında annesine ve eski Başbakan Yardımcısı Grant Robertson'a el salladı.
28 yaşında siyasete giren biri olarak bir çocuğunun olacağını asla düşünmediğini belirten Ardern, "İşçi Partisi lideri olduğumda uzun süre devam eden başarısız tüp bebek denemeleri yaşadım" dedi.
Ardern, 19 Ocak'ta televizyonda yaptığı açıklamayla başbakanlıktan istifasını duyurmuş ve 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti.
Ardern, 19 Ocak'ta televizyonda yaptığı açıklamayla başbakanlıktan istifasını duyurmuş ve 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti.
Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde 'dünyanın en genç kadın başbakanı' unvanını almıştı.
Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde 'dünyanın en genç kadın başbakanı' unvanını almıştı.