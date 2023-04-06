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Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Ardern siyaseti bıraktı
Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Ardern siyaseti bıraktı
Yeni Zelanda’nın eski başbakanı Jacinda Ardern, parlamentoda yaptığı son konuşmanın ardından siyasete veda etti. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, siyaset, jacinda ardern, başbakan, yeni zelanda
фото, fotoğraf, siyaset, jacinda ardern, başbakan, yeni zelanda

Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Ardern siyaseti bıraktı

11:06 06.04.2023 (güncellendi: 11:07 06.04.2023)
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Yeni Zelanda’nın eski başbakanı Jacinda Ardern, parlamentoda yaptığı son konuşmanın ardından siyasete veda etti.
© AFP 2023 / MARK COOTE

Ardern'in parlamentodaki son konuşmasını 2021'de yaşanan Pike River maden faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Müslüman toplumunun üyeleri, eski başbakanlar ve Ardern'in ailesi ve eski çalışanları izledi.

Ardern&#x27;in parlamentodaki son konuşmasını 2021&#x27;de yaşanan Pike River maden faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Müslüman toplumunun üyeleri, eski başbakanlar ve Ardern&#x27;in ailesi ve eski çalışanları izledi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / MARK COOTE

Ardern'in parlamentodaki son konuşmasını 2021'de yaşanan Pike River maden faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Müslüman toplumunun üyeleri, eski başbakanlar ve Ardern'in ailesi ve eski çalışanları izledi.

© AFP 2023 / MARK COOTE

Veda konuşmasına iklim değişikliğine odaklanarak başlayan Ardern, iklim değişikliğinin, modern siyasetin belirleyici bir gündemi olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Veda konuşmasına iklim değişikliğine odaklanarak başlayan Ardern, iklim değişikliğinin, modern siyasetin belirleyici bir gündemi olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / MARK COOTE

Veda konuşmasına iklim değişikliğine odaklanarak başlayan Ardern, iklim değişikliğinin, modern siyasetin belirleyici bir gündemi olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

© AFP 2023 / MARK COOTE

Ardern’in kızı Neve, konuşma esnasında annesine ve eski Başbakan Yardımcısı Grant Robertson'a el salladı.

28 yaşında siyasete giren biri olarak bir çocuğunun olacağını asla düşünmediğini belirten Ardern, "İşçi Partisi lideri olduğumda uzun süre devam eden başarısız tüp bebek denemeleri yaşadım" dedi.

Ardern’in kızı Neve, konuşma esnasında annesine ve eski Başbakan Yardımcısı Grant Robertson&#x27;a el salladı.28 yaşında siyasete giren biri olarak bir çocuğunun olacağını asla düşünmediğini belirten Ardern, &quot;İşçi Partisi lideri olduğumda uzun süre devam eden başarısız tüp bebek denemeleri yaşadım&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2023 / MARK COOTE

Ardern’in kızı Neve, konuşma esnasında annesine ve eski Başbakan Yardımcısı Grant Robertson'a el salladı.

28 yaşında siyasete giren biri olarak bir çocuğunun olacağını asla düşünmediğini belirten Ardern, "İşçi Partisi lideri olduğumda uzun süre devam eden başarısız tüp bebek denemeleri yaşadım" dedi.

© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN

Ardern, 19 Ocak'ta televizyonda yaptığı açıklamayla başbakanlıktan istifasını duyurmuş ve 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti.

Ardern, 19 Ocak&#x27;ta televizyonda yaptığı açıklamayla başbakanlıktan istifasını duyurmuş ve 14 Ekim&#x27;de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN

Ardern, 19 Ocak'ta televizyonda yaptığı açıklamayla başbakanlıktan istifasını duyurmuş ve 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti.

© AFP 2023 / MARTY MELVILLE

Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde 'dünyanın en genç kadın başbakanı' unvanını almıştı.

Ardern, Ekim 2017&#x27;de 37 yaşında başbakan seçildiğinde &#x27;dünyanın en genç kadın başbakanı&#x27; unvanını almıştı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / MARTY MELVILLE

Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde 'dünyanın en genç kadın başbakanı' unvanını almıştı.

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