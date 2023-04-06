https://sputniknews.com.tr/20230406/-meclis-genel-kurulu-tatile-girdi-1069292720.html
TBMM Genel Kurulu tatile girdi
TBMM Genel Kurulu tatile girdi
TBMM Genel Kurulu, 14 Mayıs milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T19:40+0300
2023-04-06T19:40+0300
2023-04-06T20:08+0300
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TBMM Genel Kurulu tatile girdi
19:40 06.04.2023 (güncellendi: 20:08 06.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
TBMM Genel Kurulu, 14 Mayıs milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.