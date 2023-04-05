https://sputniknews.com.tr/20230405/unlu-sovyet-fransiz-normandiya-neman-hava-alayinin-ilk-ucusu-80-yil-once-yapildi-1069230511.html
Ünlü Sovyet-Fransız Normandiya-Neman Hava Alayı'nın ilk uçuşu, 80 yıl önce bugün gerçekleşti
Ünlü Sovyet-Fransız Normandiya-Neman Hava Alayı'nın ilk uçuşu, 80 yıl önce bugün gerçekleşti
Bundan tam 80 yıl önce bugün, 5 Nisan 1943 tarihinde efsanevi Normandiya-Neman Hava Alayı'nda görev alan Sovyet ve Fransız pilotların ilk ortak muharebe uçuşu... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T18:36+0300
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İkinci Dünya Savaşı'nda birçok önemli operasyona katılan ünlü hava alayının tarihi, Sputnik'in videosunda.
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Ünlü Sovyet-Fransız Normandiya-Neman Hava Alayı'nın ilk uçuşu, 80 yıl önce yapıldı
Ünlü Sovyet-Fransız Normandiya-Neman Hava Alayı'nın ilk uçuşu, 80 yıl önce yapıldı
2023-04-05T18:36+0300
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Sputnik Türkiye
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sscb, fransa, видео, 2. dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, video
sscb, fransa, видео, 2. dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, video
Ünlü Sovyet-Fransız Normandiya-Neman Hava Alayı'nın ilk uçuşu, 80 yıl önce bugün gerçekleşti
18:36 05.04.2023 (güncellendi: 18:42 05.04.2023) Abone ol
Bundan tam 80 yıl önce bugün, 5 Nisan 1943 tarihinde efsanevi Normandiya-Neman Hava Alayı'nda görev alan Sovyet ve Fransız pilotların ilk ortak muharebe uçuşu gerçekleştirildi.
İkinci Dünya Savaşı'nda birçok önemli operasyona katılan ünlü hava alayının tarihi, Sputnik'in videosunda.