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https://sputniknews.com.tr/20230405/turkiyenin-ilk-banka-soyguncusu-necdet-elmasin-hayati-dizi-oluyor-1069216483.html
Türkiye'nin ilk banka soyguncusu Necdet Elmas'ın hayatı dizi oluyor
Türkiye'nin ilk banka soyguncusu Necdet Elmas'ın hayatı dizi oluyor
Yazar Koloğlu, Türkiye'nin ilk banka soyguncusu Necdet Elmas'ın hayatının dizi yapılacağını açıkladı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T14:04+0300
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yaşam
sina koloğlu
banka soygunu
dizi
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Yazar- müzisyen Sina Koloğlu, Ay Yapım'ın Türkiye'nin ilk banka soyguncusu Necdet Elmas'ın hayatını dizi yapmak için harekete geçtiğini duyurdu.Koloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılmaz Özdil bir makalesinde hikayesini anlatmıştı Necdet Elmas'ın. Sonra da şöyle yazmıştı; 'Burası ABD olsaydı, Hollywood bu maceracı karakterin en az yirmi tane filmini yapardı. Türkiye'de maalesef gazetelerin tozlu arşivlerinde kaldı.' Merak ettim, böyle bir girişim oldu mu ya da olacak mı? Bakıyoruz, Netflix 'benzer hikayeler' ile yıkılıyor. Ve somut bir adımın olduğunu öğrendim. Ay Yapım cephesi, Necdet Elmas'ın hayatını dizi yapmak için harekete geçtiklerini ve (oğlundan) bu konuda izin aldıklarını söyledi. Diziyi dijital platform için düşünüyorlar. Hayatı, soygunları, kibarlığı, aşkları, firarları yani tam bir 'Film gibi yaşam' dedikleri hikayenin dizisi, şimdiden merak konusu olabilecek kıvamda. Ve hapislik sonrası bir sakinlik var Necdet Elmas'ın yaşamında" ifadesini kullandı.Koloğlu, şunları kaydetti:"Cezaevinde İslami bir hayat tarzını benimsemesi sonrasında 74 affı ile dışarı çıkış. Beşiktaş'ta bir büfeyi işletmesi, kazandığı parayı hayır işlerine vermesi ve 2017 yılında Antalya'da vefat etmesi ile sona eren bir yaşam. Bu konuda yazılmış bir kitap da var; 'Gangster - İstanbul'da 12 Gün / Necdet Elmas Türkiyenin İlk Gangsteri'nin Hikayesi' adı ile . Yazarı Cengiz Erdinç. Dizinin kurgusunda bu kitaptan da yararlanılacağını zannediyorum. 'Telif işini yeni hallettik. Hukuki tarafı yeni bitti.Hayatını hangi yönden anlatacağımız konusuna karar vermedik. Yani çok yeni bir proje' diyor Ay Yapım cephesi."
https://sputniknews.com.tr/20230404/tanju-okanin-hayati-film-oluyor-1069168493.html
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sina koloğlu, banka soygunu, dizi
sina koloğlu, banka soygunu, dizi

Türkiye'nin ilk banka soyguncusu Necdet Elmas'ın hayatı dizi oluyor

14:04 05.04.2023
© AAbanka - vezne
banka - vezne - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AA
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Yazar Koloğlu, Türkiye'nin ilk banka soyguncusu Necdet Elmas'ın hayatının dizi yapılacağını açıkladı.
Yazar- müzisyen Sina Koloğlu, Ay Yapım'ın Türkiye'nin ilk banka soyguncusu Necdet Elmas'ın hayatını dizi yapmak için harekete geçtiğini duyurdu.
Koloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılmaz Özdil bir makalesinde hikayesini anlatmıştı Necdet Elmas'ın. Sonra da şöyle yazmıştı; 'Burası ABD olsaydı, Hollywood bu maceracı karakterin en az yirmi tane filmini yapardı. Türkiye'de maalesef gazetelerin tozlu arşivlerinde kaldı.' Merak ettim, böyle bir girişim oldu mu ya da olacak mı? Bakıyoruz, Netflix 'benzer hikayeler' ile yıkılıyor. Ve somut bir adımın olduğunu öğrendim. Ay Yapım cephesi, Necdet Elmas'ın hayatını dizi yapmak için harekete geçtiklerini ve (oğlundan) bu konuda izin aldıklarını söyledi. Diziyi dijital platform için düşünüyorlar. Hayatı, soygunları, kibarlığı, aşkları, firarları yani tam bir 'Film gibi yaşam' dedikleri hikayenin dizisi, şimdiden merak konusu olabilecek kıvamda. Ve hapislik sonrası bir sakinlik var Necdet Elmas'ın yaşamında" ifadesini kullandı.
Koloğlu, şunları kaydetti:
"Cezaevinde İslami bir hayat tarzını benimsemesi sonrasında 74 affı ile dışarı çıkış. Beşiktaş'ta bir büfeyi işletmesi, kazandığı parayı hayır işlerine vermesi ve 2017 yılında Antalya'da vefat etmesi ile sona eren bir yaşam. Bu konuda yazılmış bir kitap da var; 'Gangster - İstanbul'da 12 Gün / Necdet Elmas Türkiyenin İlk Gangsteri'nin Hikayesi' adı ile . Yazarı Cengiz Erdinç. Dizinin kurgusunda bu kitaptan da yararlanılacağını zannediyorum. 'Telif işini yeni hallettik. Hukuki tarafı yeni bitti.
Hayatını hangi yönden anlatacağımız konusuna karar vermedik. Yani çok yeni bir proje' diyor Ay Yapım cephesi."
Tanju Okan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
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