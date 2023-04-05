https://sputniknews.com.tr/20230405/trabzonspor-teknik-direktoru-orhan-ak-mke-ankaragucu-macinin-ardindan-istifa-etti-1069189278.html
Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, MKE Ankaragücü maçının ardından istifa etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, MKE Ankaragücü maçının ardından istifa etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, görevinden istifa ettiğini açıkladı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T01:34+0300
2023-04-05T01:34+0300
2023-04-05T01:34+0300
spor
trabzonspor
orhan ak
istifa
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Orhan Ak, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildikleri maçtan sonra basın toplantısı düzenledi.Ak, şöyle konuştu: "Maçtan sonra oyuncularla vedalaştım. Kalırken de açıkçası çok gönlüm sinerek kalmadım burada. 3 hafta oldu. Abdullah hoca istifa ettiği zaman başkana da 'Hocamızla beraber geldik beraber gideriz.' dedim. Aile olduğumuz için rica ettiler, daha uzun süreli teklifte de bulundular. Ben de haftalık bakılması gerektiğini söyledim. Bana çok inandılar, ben de oyunculara yardımcı olmak istedim, görevden kaçmak istemedim. Zor olacağını biliyordum. Trabzonspor bize çok şey kazandırdı maddi ve manevi. Gelinen noktada takımda mental sorunu çözemedik. Kalmamın doğru olduğunu düşünmediğim için oyuncularla vedalaştım."Maç için de yorum yapan Orhan Ak, "Avrupa kupalarına katılmamız için sezonun finaline çıktık. Özellikle ilk 45 dakika bizim istediğimiz gibi gitti. İlk yarı takım savunmasını çok iyi bir yaptık. İkinci yarı yine sezonun klasik özeti oldu diyebilirim. Yediğimiz gol düzenimizi tamamen bozdu. Bireysel hatalardan diğer goller geldi. Seyirci devreye girince de Ankaragücü çok haklı bir galibiyet aldı" ifadelerini kullandı.
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trabzonspor, orhan ak, istifa
trabzonspor, orhan ak, istifa
Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, MKE Ankaragücü maçının ardından istifa etti
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Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Orhan Ak, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildikleri maçtan sonra basın toplantısı düzenledi.
Ak, şöyle konuştu: "Maçtan sonra oyuncularla vedalaştım. Kalırken de açıkçası çok gönlüm sinerek kalmadım burada. 3 hafta oldu. Abdullah hoca istifa ettiği zaman başkana da 'Hocamızla beraber geldik beraber gideriz.' dedim. Aile olduğumuz için rica ettiler, daha uzun süreli teklifte de bulundular. Ben de haftalık bakılması gerektiğini söyledim. Bana çok inandılar, ben de oyunculara yardımcı olmak istedim, görevden kaçmak istemedim. Zor olacağını biliyordum. Trabzonspor bize çok şey kazandırdı maddi ve manevi. Gelinen noktada takımda mental sorunu çözemedik. Kalmamın doğru olduğunu düşünmediğim için oyuncularla vedalaştım."
Maç için de yorum yapan Orhan Ak, "Avrupa kupalarına katılmamız için sezonun finaline çıktık. Özellikle ilk 45 dakika bizim istediğimiz gibi gitti. İlk yarı takım savunmasını çok iyi bir yaptık. İkinci yarı yine sezonun klasik özeti oldu diyebilirim. Yediğimiz gol düzenimizi tamamen bozdu. Bireysel hatalardan diğer goller geldi. Seyirci devreye girince de Ankaragücü çok haklı bir galibiyet aldı" ifadelerini kullandı.