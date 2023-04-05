Ters laleyi koparmanın cezası 244 bin 315 lira

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Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' veya 'hüzün çiçeği' diye bilinen ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacak.