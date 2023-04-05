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Ters laleyi koparmanın cezası 244 bin 315 lira
Ters laleyi koparmanın cezası 244 bin 315 lira
Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' veya 'hüzün çiçeği' diye bilinen ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacak. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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lale, fotoğraf, para cezası, фото, siirt
lale, fotoğraf, para cezası, фото, siirt

Ters laleyi koparmanın cezası 244 bin 315 lira

11:58 05.04.2023 (güncellendi: 12:02 05.04.2023)
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Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' veya 'hüzün çiçeği' diye bilinen ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacak.
© AADoğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ters lalelerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Ters laleyi koparmanın cezası 244 bin 315 lira - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ters lalelerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
© AATers lalelerin 20 gün boyunca yaşayabildiği aktarılan açıklamada, çiçeğin ilkbaharda dağları renklendirdiği aktarıldı.
Ters laleyi koparmanın cezası 244 bin 315 lira - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Ters lalelerin 20 gün boyunca yaşayabildiği aktarılan açıklamada, çiçeğin ilkbaharda dağları renklendirdiği aktarıldı.
© AATers lalelerin bölgenin bir değeri olduğu vurgulanan açıklamada, ters lalenin koparılmasının yasak olduğu belirtildi.
Ters laleyi koparmanın cezası 244 bin 315 lira - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Ters lalelerin bölgenin bir değeri olduğu vurgulanan açıklamada, ters lalenin koparılmasının yasak olduğu belirtildi.
© AA Ters laleyi koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi.
Ters laleyi koparmanın cezası 244 bin 315 lira - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Ters laleyi koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi.
© AAFotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği laleler, yöre halkının da beğenisini topluyor.
Ters laleyi koparmanın cezası 244 bin 315 lira - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği laleler, yöre halkının da beğenisini topluyor.
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