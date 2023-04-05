Ters laleyi koparmanın cezası 244 bin 315 lira

© AADoğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ters lalelerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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© AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ters lalelerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
© AATers lalelerin 20 gün boyunca yaşayabildiği aktarılan açıklamada, çiçeğin ilkbaharda dağları renklendirdiği aktarıldı.
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© AA
Ters lalelerin 20 gün boyunca yaşayabildiği aktarılan açıklamada, çiçeğin ilkbaharda dağları renklendirdiği aktarıldı.
© AATers lalelerin bölgenin bir değeri olduğu vurgulanan açıklamada, ters lalenin koparılmasının yasak olduğu belirtildi.
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© AA
Ters lalelerin bölgenin bir değeri olduğu vurgulanan açıklamada, ters lalenin koparılmasının yasak olduğu belirtildi.
© AA Ters laleyi koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi.
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© AA
Ters laleyi koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi.
© AAFotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği laleler, yöre halkının da beğenisini topluyor.
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© AA
Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği laleler, yöre halkının da beğenisini topluyor.