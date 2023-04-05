Rusya: Dörtlü toplantıda Suriye'de çözüm arayışının sürmesinin ve Astana formatının önemi vurgulandı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İran, Rusya ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla yapılan dörtlü istişarelerde Rus tarafının Suriye'de çözüme yönelik çabaların sürmesinin ve Astana formatının önemini vurguladığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 3-4 Nisan tarihlerinde Moskova'da gerçekleştirilen dörtlü toplantılara dair yazılı bir açıklama yayınladı.
Rus tarafının Suriye'de ülkenin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi temelinde bir çözüm bulunmasının teşvikine yönelik çabaların sürmesinin önemine dikkat çektiğini belirten bakanlık, etkinliğini kanıtlayan Astana formatının öncü rolüne de vurgu yapıldığını kaydetti.
Bakanlık, istişareler sırasında dört ülkenin dışişleri bakanlarının Suriye-Türkiye ilişkilerini normalleştirmeye yönelik toplantısının hazırlanmasıyla ilişkili konulara özel önem verildiğini de paylaştı.
Moskova'daki görüşmelerde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İran Dışişleri Bakan Danışmanı Ali Asgar Gaji, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan ve heyetleri yer almıştı.
Rus tarafının Suriye'de ülkenin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi temelinde bir çözüm bulunmasının teşvikine yönelik çabaların sürmesinin önemine dikkat çektiğini belirten bakanlık, etkinliğini kanıtlayan Astana formatının öncü rolüne de vurgu yapıldığını kaydetti.
Bakanlık, istişareler sırasında dört ülkenin dışişleri bakanlarının Suriye-Türkiye ilişkilerini normalleştirmeye yönelik toplantısının hazırlanmasıyla ilişkili konulara özel önem verildiğini de paylaştı.
Moskova'daki görüşmelerde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İran Dışişleri Bakan Danışmanı Ali Asgar Gaji, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan ve heyetleri yer almıştı.