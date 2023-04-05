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https://sputniknews.com.tr/20230405/rus-askeri-uzman-korotcenko-erdoganin-abd-buyukelcisine-yonelik-cikisi-kesinlikle-hakli-1069229143.html
Rus askeri uzman Korotçenko: Erdoğan'ın ABD büyükelçisine yönelik çıkışı kesinlikle haklı
Rus askeri uzman Korotçenko: Erdoğan'ın ABD büyükelçisine yönelik çıkışı kesinlikle haklı
Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'e yaptığı çıkışın kesinlikle haklı olduğunu... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T17:20+0300
2023-04-05T17:20+0300
görüş
igor korotçenko
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır" demişti.Sputnik'e demecinde Erdoğan'ın tepkisini değerlendiren Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü İgor Korotçenko, "ABD, Türkiye'deki seçim sürecine açıkça müdahale ediyor ve bunu tek bir nedenden dolayı yapıyor. Türkiye'nin güçlü ve bağımsız bir lideri olarak Erdoğan, Washington'daki elitlerin işine kesinlikle gelmiyor" dedi.Erdoğan'ın tepkisinin haklı olduğunu ve Türkiye'nin egemenliğini ortaya koyduğunu belirten Korotçenko, "Erdoğan'ın açıklamaları yalnızca seçim kampanyasıyla ilgili değil. Mevcut Türkiye Cumhurbaşkanı, ABD büyükelçisini ülkesinin içişlerine müdahalenin kabul edilemez olduğu konusunda uyarmak istedi. Elbette böylesine güçlü bir sinyal, Türkiye'nin, seçim sürecine kimsenin müdahale etmesine izin vermeyecek bağımsız, egemen bir ülke olduğu mesajını taşıyor. Erdoğan da bunu oldukça açık ve sert bir şekilde ifade etti" diye konuştu.ABD'nin bununla kalmayacağı ve Türkiye'deki durumu etkilemeye yönelik çabalarını sürdüreceğini kaydeden Korotçenko, "ABD Büyükelçiliği çatısı altında sadece diplomatların değil, Türkiye'deki siyasi durumu etkilemeye yönelik olanlar da dahil çeşitli operasyonlar yürüten CIA yerleşkesinin de faaliyet yürüttüğünü herkes gayet iyi biliyor. Ülkedeki durumu sarsmak ve Erdoğan'ın kazanmasını engellemek için uydurma haberlerin, enformasyon provokasyonlarının ve sosyal ağlar üzerinden nüfuz girişimlerinin süreceği aşikar. ABD, Türk liderin şansını azaltmak için hem klasik ajanlarını hem de nüfuz ajanlarını onları konsolide etmek, para pompalamak, iletişim kanalları oluşturmak ve en önemlisi medya alanında ve siyasi alanda Erdoğan karşıtı bir kampanya başlatmak için kullanacak" ifadelerini kullandı.Korotçenko, bu koşullarda Türkiye'de aklıselim sahibi tüm siyasi güçlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında birleşeceği öngörüsünde bulunarak "Türk halkı, ABD'nin Türkiye düşmanı olduğunu çok iyi anlıyor. Devlet darbesini bizzat ABD finanse etti ve bu sürecin organizatörlerinin arkasında durdu. Türkiye ABD'ye sırtını döner dönmez, sırtına bıçağı yiyebilir. Bu nedenle şu anda tüm aklıselim sahibi siyasi güçler, seçimlerde kendisini desteklemek üzere Erdoğan'ın etrafında birleşiyor" değerlendirmesinde bulundu.
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igor korotçenko, türkiye, recep tayyip erdoğan
igor korotçenko, türkiye, recep tayyip erdoğan

Rus askeri uzman Korotçenko: Erdoğan'ın ABD büyükelçisine yönelik çıkışı kesinlikle haklı

17:20 05.04.2023
© Sputnikİgor Korotçenko
İgor Korotçenko - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'e yaptığı çıkışın kesinlikle haklı olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır" demişti.

Sputnik'e demecinde Erdoğan'ın tepkisini değerlendiren Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü İgor Korotçenko, "ABD, Türkiye'deki seçim sürecine açıkça müdahale ediyor ve bunu tek bir nedenden dolayı yapıyor. Türkiye'nin güçlü ve bağımsız bir lideri olarak Erdoğan, Washington'daki elitlerin işine kesinlikle gelmiyor" dedi.

Erdoğan'ın tepkisinin haklı olduğunu ve Türkiye'nin egemenliğini ortaya koyduğunu belirten Korotçenko, "Erdoğan'ın açıklamaları yalnızca seçim kampanyasıyla ilgili değil. Mevcut Türkiye Cumhurbaşkanı, ABD büyükelçisini ülkesinin içişlerine müdahalenin kabul edilemez olduğu konusunda uyarmak istedi. Elbette böylesine güçlü bir sinyal, Türkiye'nin, seçim sürecine kimsenin müdahale etmesine izin vermeyecek bağımsız, egemen bir ülke olduğu mesajını taşıyor. Erdoğan da bunu oldukça açık ve sert bir şekilde ifade etti" diye konuştu.

ABD'nin bununla kalmayacağı ve Türkiye'deki durumu etkilemeye yönelik çabalarını sürdüreceğini kaydeden Korotçenko, "ABD Büyükelçiliği çatısı altında sadece diplomatların değil, Türkiye'deki siyasi durumu etkilemeye yönelik olanlar da dahil çeşitli operasyonlar yürüten CIA yerleşkesinin de faaliyet yürüttüğünü herkes gayet iyi biliyor. Ülkedeki durumu sarsmak ve Erdoğan'ın kazanmasını engellemek için uydurma haberlerin, enformasyon provokasyonlarının ve sosyal ağlar üzerinden nüfuz girişimlerinin süreceği aşikar. ABD, Türk liderin şansını azaltmak için hem klasik ajanlarını hem de nüfuz ajanlarını onları konsolide etmek, para pompalamak, iletişim kanalları oluşturmak ve en önemlisi medya alanında ve siyasi alanda Erdoğan karşıtı bir kampanya başlatmak için kullanacak" ifadelerini kullandı.

Korotçenko, bu koşullarda Türkiye'de aklıselim sahibi tüm siyasi güçlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında birleşeceği öngörüsünde bulunarak "Türk halkı, ABD'nin Türkiye düşmanı olduğunu çok iyi anlıyor. Devlet darbesini bizzat ABD finanse etti ve bu sürecin organizatörlerinin arkasında durdu. Türkiye ABD'ye sırtını döner dönmez, sırtına bıçağı yiyebilir. Bu nedenle şu anda tüm aklıselim sahibi siyasi güçler, seçimlerde kendisini desteklemek üzere Erdoğan'ın etrafında birleşiyor" değerlendirmesinde bulundu.
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