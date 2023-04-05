Putin'den talimat: Rusya'nın yeni bölgelerindeki yeraltı gruplarına karşı sert önlemler alınmalı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan ederek Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgelerde faaliyet yürüten Putin'den talimat: Rusya'nın yeni bölgelerindeki yeraltı gruplarına karşı sert önlemler alma talimatı verdi.
Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, "Düşman, insanları sindirmek için çeşitli neo-Nazi ve diğer radikal gruplar da dahil henüz ortadan kaldırılmamış yeraltı gruplarını kullanıyor. Bunlara karşı sert ve etkili hareket etmeliyiz, durumu emin bir şekilde kontrol altında tutmalıyız" dedi.
Kiev rejiminin yeni bölgelerde yaşayan sakinlere karşı ağır suçlar işlemeye devam ettiğini, hiç kimseye acımadığını, kentleri ve köyleri füzelerle, topçu silahlarıyla vurduğunu, hükümet ve kolluk kuvvetleri temsilcilerine, gazetecilere, sivil toplum temsilcilerine, öğretmenlere ve öğretim üyelerine düzenli olarak saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayan Putin, neo-Nazilerin sadece yeni bölgelerde değil, Rusya'nın diğer bölgelerinde de eylemlerde bulunduğunun altını çizdi.
Yeni bölgelerde vatandaşların mutlak çoğunluğunun tarihi bir seçim yaptığını ve Rusya'yla birleşmeyi tercih ettiğini anımsatan Putin, "Bu insanlar, arkalarında büyük Rusya'nın olduğunu bilmeli, görmeli ve hissetmeliler. Onları korumak için her şeyi yapmalıyız. İçişleri Bakanlığı, savcılık, Soruşturma Komitesi ve istihbarat servisleri, yerel halkın güvenli yaşamasını sağlamak için elinde geleni yapmalı" ifadelerini kullandı.
Putin, Rusya'nın tarihi toprakları olan yeni bölgelerin mümkün olan en kısa sürede ülkenin yargı ve ekonomi sistemine dahil edilmesi gerektiğini de vurguladı.
Kiev rejiminin yeni bölgelerde yaşayan sakinlere karşı ağır suçlar işlemeye devam ettiğini, hiç kimseye acımadığını, kentleri ve köyleri füzelerle, topçu silahlarıyla vurduğunu, hükümet ve kolluk kuvvetleri temsilcilerine, gazetecilere, sivil toplum temsilcilerine, öğretmenlere ve öğretim üyelerine düzenli olarak saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayan Putin, neo-Nazilerin sadece yeni bölgelerde değil, Rusya'nın diğer bölgelerinde de eylemlerde bulunduğunun altını çizdi.
Yeni bölgelerde vatandaşların mutlak çoğunluğunun tarihi bir seçim yaptığını ve Rusya'yla birleşmeyi tercih ettiğini anımsatan Putin, "Bu insanlar, arkalarında büyük Rusya'nın olduğunu bilmeli, görmeli ve hissetmeliler. Onları korumak için her şeyi yapmalıyız. İçişleri Bakanlığı, savcılık, Soruşturma Komitesi ve istihbarat servisleri, yerel halkın güvenli yaşamasını sağlamak için elinde geleni yapmalı" ifadelerini kullandı.
Putin, Rusya'nın tarihi toprakları olan yeni bölgelerin mümkün olan en kısa sürede ülkenin yargı ve ekonomi sistemine dahil edilmesi gerektiğini de vurguladı.