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Putin: Kimseye karşı düşmanca bir amacımız yok, herkesle diyaloğa açığız
Putin: Kimseye karşı düşmanca bir amacımız yok, herkesle diyaloğa açığız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin herkesle diyaloga açık olduğunu, kimseye karşı düşmanca amaçları olmadığını ve kendilerini dünyanın geri... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T15:59+0300
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dünya
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Putin, büyükelçilerin güven mektuplarını sundukları tören sırasındaki konuşmasında, ülkesi ile Avrupa’nın ilişkilerinin son senelerde ciddi bir biçimde kötüleştiğini belirtti, ancak ilişkilerdeki bu bozulmanın sebebinin Brüksel’in davranışları olduğunu kaydetti.Putin, “Bize göre ilişkilerimizdeki bozulmanın sebebi, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve Avrupa kıtasında entegrasyon olan esas misyonunu ve fonskiyonunu bir kenara bırakarak, AB’nin Rusya ile jeopolitik bir çatışma içine girmesiydi” dedi.Bunun yanında Putin, Rusya ile ABD ilişkilerinin de ‘derin bir krizden geçtiği’ değerlendirmesini yaptı ve ilişkilerdeki krizin sebebine ilişkin şunları söyledi: “ABD, dış politikası çerçevesinde ‘renkli devrimleri’ desteklemesiyle bugünkü Ukrayna krizine yol açtı ve Rusya ile ilişkilerinin kötüleşmesine de katkı sağlamış oldu.”Putin, bununla beraber Rusya’nın kimseye karşı düşmanca amaçları olmadığı vurgusunu yaptı.Rusya’nın tüm ülkelerle diyaloğa açık olduğunu ekleyen Putin, kendilerini dünyanın geri kalan kısmından tecrit etme gibi bir planları da olmadığını kaydetti.
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vladimir putin

Putin: Kimseye karşı düşmanca bir amacımız yok, herkesle diyaloğa açığız

15:59 05.04.2023 (güncellendi: 16:14 05.04.2023)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin herkesle diyaloga açık olduğunu, kimseye karşı düşmanca amaçları olmadığını ve kendilerini dünyanın geri kalanından izole etmek gibi bir niyetlerinin de olmadığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, büyükelçilerin güven mektuplarını sundukları tören sırasındaki konuşmasında, ülkesi ile Avrupa’nın ilişkilerinin son senelerde ciddi bir biçimde kötüleştiğini belirtti, ancak ilişkilerdeki bu bozulmanın sebebinin Brüksel’in davranışları olduğunu kaydetti.
Putin, “Bize göre ilişkilerimizdeki bozulmanın sebebi, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve Avrupa kıtasında entegrasyon olan esas misyonunu ve fonskiyonunu bir kenara bırakarak, AB’nin Rusya ile jeopolitik bir çatışma içine girmesiydi” dedi.
Bunun yanında Putin, Rusya ile ABD ilişkilerinin de ‘derin bir krizden geçtiği’ değerlendirmesini yaptı ve ilişkilerdeki krizin sebebine ilişkin şunları söyledi:
“ABD, dış politikası çerçevesinde ‘renkli devrimleri’ desteklemesiyle bugünkü Ukrayna krizine yol açtı ve Rusya ile ilişkilerinin kötüleşmesine de katkı sağlamış oldu.”
Putin, bununla beraber Rusya’nın kimseye karşı düşmanca amaçları olmadığı vurgusunu yaptı.
Rusya’nın tüm ülkelerle diyaloğa açık olduğunu ekleyen Putin, kendilerini dünyanın geri kalan kısmından tecrit etme gibi bir planları da olmadığını kaydetti.
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