https://sputniknews.com.tr/20230405/putin-kimseye-karsi-dusmanca-bir-amacimiz-yok-herkesle-diyaloga-acigiz-1069223482.html
Putin: Kimseye karşı düşmanca bir amacımız yok, herkesle diyaloğa açığız
Putin: Kimseye karşı düşmanca bir amacımız yok, herkesle diyaloğa açığız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin herkesle diyaloga açık olduğunu, kimseye karşı düşmanca amaçları olmadığını ve kendilerini dünyanın geri... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T15:59+0300
2023-04-05T15:59+0300
2023-04-05T16:14+0300
dünya
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069223538_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_194a3d924294593dc3b7885ad2a59086.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin, büyükelçilerin güven mektuplarını sundukları tören sırasındaki konuşmasında, ülkesi ile Avrupa’nın ilişkilerinin son senelerde ciddi bir biçimde kötüleştiğini belirtti, ancak ilişkilerdeki bu bozulmanın sebebinin Brüksel’in davranışları olduğunu kaydetti.Putin, “Bize göre ilişkilerimizdeki bozulmanın sebebi, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve Avrupa kıtasında entegrasyon olan esas misyonunu ve fonskiyonunu bir kenara bırakarak, AB’nin Rusya ile jeopolitik bir çatışma içine girmesiydi” dedi.Bunun yanında Putin, Rusya ile ABD ilişkilerinin de ‘derin bir krizden geçtiği’ değerlendirmesini yaptı ve ilişkilerdeki krizin sebebine ilişkin şunları söyledi: “ABD, dış politikası çerçevesinde ‘renkli devrimleri’ desteklemesiyle bugünkü Ukrayna krizine yol açtı ve Rusya ile ilişkilerinin kötüleşmesine de katkı sağlamış oldu.”Putin, bununla beraber Rusya’nın kimseye karşı düşmanca amaçları olmadığı vurgusunu yaptı.Rusya’nın tüm ülkelerle diyaloğa açık olduğunu ekleyen Putin, kendilerini dünyanın geri kalan kısmından tecrit etme gibi bir planları da olmadığını kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069223538_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_43d1bbaf8d9b19244963f01e8b4a8043.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin
Putin: Kimseye karşı düşmanca bir amacımız yok, herkesle diyaloğa açığız
15:59 05.04.2023 (güncellendi: 16:14 05.04.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin herkesle diyaloga açık olduğunu, kimseye karşı düşmanca amaçları olmadığını ve kendilerini dünyanın geri kalanından izole etmek gibi bir niyetlerinin de olmadığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, büyükelçilerin güven mektuplarını sundukları tören sırasındaki konuşmasında, ülkesi ile Avrupa’nın ilişkilerinin son senelerde ciddi bir biçimde kötüleştiğini belirtti, ancak ilişkilerdeki bu bozulmanın sebebinin Brüksel’in davranışları olduğunu kaydetti.
Putin, “Bize göre ilişkilerimizdeki bozulmanın sebebi, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve Avrupa kıtasında entegrasyon olan esas misyonunu ve fonskiyonunu bir kenara bırakarak, AB’nin Rusya ile jeopolitik bir çatışma içine girmesiydi” dedi.
Bunun yanında Putin, Rusya ile ABD ilişkilerinin de ‘derin bir krizden geçtiği’ değerlendirmesini yaptı ve ilişkilerdeki krizin sebebine ilişkin şunları söyledi:
“ABD, dış politikası çerçevesinde ‘renkli devrimleri’ desteklemesiyle bugünkü Ukrayna krizine yol açtı ve Rusya ile ilişkilerinin kötüleşmesine de katkı sağlamış oldu.”
Putin, bununla beraber Rusya’nın kimseye karşı düşmanca amaçları olmadığı vurgusunu yaptı.
Rusya’nın tüm ülkelerle diyaloğa açık olduğunu ekleyen Putin, kendilerini dünyanın geri kalan kısmından tecrit etme gibi bir planları da olmadığını kaydetti.