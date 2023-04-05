https://sputniknews.com.tr/20230405/protestolarin-hedefindeydi-polonya-tarim-bakani-istifa-etti--1069212924.html
Protestoların hedefindeydi: Polonya Tarım Bakanı istifa etti
Protestoların hedefindeydi: Polonya Tarım Bakanı istifa etti
Protestoların hedefinde olan Polonya Tarım Bakanı Kowalczyk, ülkedeki çiftçilerin temel taleplerinin karşılanamayacağını öne sürerek görevi bıraktı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T13:13+0300
2023-04-05T13:13+0300
2023-04-05T13:13+0300
dünya
polonya
mateusz morawiecki
protesto
tarım
tahıl
istifa
avrupa
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Polonya Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk, düzenlediği basın toplantısında, çiftçilerin son dönemde özellikle tahılla ilgili yaşadığı sıkıntıları anımsattı.Ülkede haftalardır süregelen protestoların hedefi olan Kowalczyk, Polonyalı çiftçilerin temel taleplerinin karşılanamayacağını öne sürerek istifa ettiğini bildirdi.Çiftçiler, Ukrayna tahılının Polonya'ya kontrolsüz ithalatına tepki göstermiş ve düşen fiyatlar nedeniyle hükümete eleştiride bulunmuştu.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, daha önce Avrupa Birliği'ni (AB) Ukrayna'dan ithal edilen tahılı Orta Doğu ve Afrika ülkelerine gönderme sözünü tutmadığı için eleştirmişti.Ukrayna'dan ithal edilen tahılın bir kısmı, Polonya da dahil olmak üzere Ukrayna'ya komşu ülkelerde kalıyor ve çiftçiler, dolu depolar ve düşen fiyatlar nedeniyle kendi tahıllarını satmakta sorun yaşadıklarını belirtiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/polonya-ukraynaya-savas-ucagi-gonderen-ilk-nato-ulkesi-oldu-1069088624.html
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polonya, mateusz morawiecki, protesto, tarım, tahıl, istifa, avrupa
polonya, mateusz morawiecki, protesto, tarım, tahıl, istifa, avrupa
Protestoların hedefindeydi: Polonya Tarım Bakanı istifa etti
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Protestoların hedefinde olan Polonya Tarım Bakanı Kowalczyk, ülkedeki çiftçilerin temel taleplerinin karşılanamayacağını öne sürerek görevi bıraktı.
Polonya Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk, düzenlediği basın toplantısında, çiftçilerin son dönemde özellikle tahılla ilgili yaşadığı sıkıntıları anımsattı.
Ülkede haftalardır süregelen protestoların hedefi olan Kowalczyk, Polonyalı çiftçilerin temel taleplerinin karşılanamayacağını öne sürerek istifa ettiğini bildirdi.
Çiftçiler, Ukrayna tahılının Polonya'ya kontrolsüz ithalatına tepki göstermiş ve düşen fiyatlar nedeniyle hükümete eleştiride bulunmuştu.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, daha önce Avrupa Birliği'ni (AB) Ukrayna'dan ithal edilen tahılı Orta Doğu ve Afrika ülkelerine gönderme sözünü tutmadığı için eleştirmişti.
Ukrayna'dan ithal edilen tahılın bir kısmı, Polonya da dahil olmak üzere Ukrayna'ya komşu ülkelerde kalıyor ve çiftçiler, dolu depolar ve düşen fiyatlar nedeniyle kendi tahıllarını satmakta sorun yaşadıklarını belirtiyor.