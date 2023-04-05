https://sputniknews.com.tr/20230405/protestolarin-hedefindeydi-polonya-tarim-bakani-istifa-etti--1069212924.html

Protestoların hedefindeydi: Polonya Tarım Bakanı istifa etti

Protestoların hedefindeydi: Polonya Tarım Bakanı istifa etti

Protestoların hedefinde olan Polonya Tarım Bakanı Kowalczyk, ülkedeki çiftçilerin temel taleplerinin karşılanamayacağını öne sürerek görevi bıraktı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T13:13+0300

2023-04-05T13:13+0300

2023-04-05T13:13+0300

dünya

polonya

mateusz morawiecki

protesto

tarım

tahıl

istifa

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069213357_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_809bb4d34cec6399a041917423904f77.jpg

Polonya Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk, düzenlediği basın toplantısında, çiftçilerin son dönemde özellikle tahılla ilgili yaşadığı sıkıntıları anımsattı.Ülkede haftalardır süregelen protestoların hedefi olan Kowalczyk, Polonyalı çiftçilerin temel taleplerinin karşılanamayacağını öne sürerek istifa ettiğini bildirdi.Çiftçiler, Ukrayna tahılının Polonya'ya kontrolsüz ithalatına tepki göstermiş ve düşen fiyatlar nedeniyle hükümete eleştiride bulunmuştu.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, daha önce Avrupa Birliği'ni (AB) Ukrayna'dan ithal edilen tahılı Orta Doğu ve Afrika ülkelerine gönderme sözünü tutmadığı için eleştirmişti.Ukrayna'dan ithal edilen tahılın bir kısmı, Polonya da dahil olmak üzere Ukrayna'ya komşu ülkelerde kalıyor ve çiftçiler, dolu depolar ve düşen fiyatlar nedeniyle kendi tahıllarını satmakta sorun yaşadıklarını belirtiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230403/polonya-ukraynaya-savas-ucagi-gonderen-ilk-nato-ulkesi-oldu-1069088624.html

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, mateusz morawiecki, protesto, tarım, tahıl, istifa, avrupa