Milli Eğitim Müdürlüğü'nün maskotu 'Mebbis'

© AA İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yaklaşık 3 ay önce getirilen kedinin bir daha kendilerinden ayrılamadığını söyledi. Kurumda MEBBİS birimi olduğunu anlatan Telefoncu, "Genelde orada durduğu için ismi de 'Mebbis' oldu. Arkadaşlarımızı çok sevdi, biz de onu sevdik. Tabii ki çocuklarımıza canlılara güzel davranmayı, yardımlaşmayı ve onlarla birlikte yaşamayı da öğretiyoruz ama biz de fiilen içinde yaşıyoruz. Çok da güzel oldu, Mebbis'ten memnunuz. O da bizden memnundur sanırım. Kedimizle kurum görevlileri ilgileniyor" diye konuştu. MEBBİS yöneticisi Bilal Demirci de kedinin adeta kurumun neşesi olduğunu dile getirdi.