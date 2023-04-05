https://sputniknews.com.tr/20230405/meclis-baskani-sentoptan-aksenere-mermi-tepkisi-buyuk-bir-saygisizlik-1069226904.html

Meclis Başkanı Şentop'tan Akşener'e mermi tepkisi: Büyük bir saygısızlık

Meclis Başkanı Şentop'tan Akşener'e mermi tepkisi: Büyük bir saygısızlık

Meclis Başkanı Şentop, Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yere mermi fırlatmasına tepki göstererek "Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T16:51+0300

2023-04-05T16:51+0300

2023-04-05T17:01+0300

mustafa şentop

meral akşener

mermi

tepki

politika

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, grup toplantısında yere mermi kovanı fırlatmasını eleştirdi.Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün bir grup toplantısında, bir genel başkanın, kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır" ifadesini kullandı.Şov amacıyla dahi olsa yapılan hareketi esefle kınadığını belirten Şentop, "Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclis'in mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Mustafa Şentop, toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Mecliste şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesinin; TBMM'nin ekranlarda ve satırlarda ‘mermi’ kavramı ile yan yana getirilmesinin her şeyden önce siyasete ve Meclise büyük zarar vereceğini kaydetti.Bu noktada en büyük hassasiyeti milletvekilleri ve siyasi parti genel başkanlarının göstermesi gerektiğini vurgulayan Şentop, özellikle seçimlere yaklaşılan süreçte, herkesi Meclis’in saygınlığına yakışır şekilde hareket etmeye davet etti.

https://sputniknews.com.tr/20230405/aksener-aclik-siniri-9-bin-591-lira-olmus-bunlar-emekli-maasini-7-bin-500-lira-yapmakla-ovunuyor-1069199746.html

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mustafa şentop, meral akşener, mermi, tepki