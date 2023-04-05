https://sputniknews.com.tr/20230405/mansur-yavastan-aksenere-destek-milletin-sesi-susmayacak-1069230363.html
Mansur Yavaş'tan Akşener'e destek: Milletin sesi susmayacak
Mansur Yavaş'tan Akşener'e destek: Milletin sesi susmayacak
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak" paylaşımını alıntıladı ve... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T18:06+0300
2023-04-05T18:06+0300
2023-04-05T18:09+0300
politika
meral akşener
mansur yavaş
kurşun
iyi parti
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Mansur Yavaş, bugün Twitter hesabından, Meral Akşener’in “Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak" notunun yer aldığı paylaşımı alıntıladı ve destek verdi. Yavaş, “Hilalle yıldız hiç ayrıldı mı? Milletin sesi hiç susmayacak” mesajını paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/aksener-aclik-siniri-9-bin-591-lira-olmus-bunlar-emekli-maasini-7-bin-500-lira-yapmakla-ovunuyor-1069199746.html
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meral akşener, mansur yavaş, kurşun, iyi parti
Mansur Yavaş'tan Akşener'e destek: Milletin sesi susmayacak
18:06 05.04.2023 (güncellendi: 18:09 05.04.2023) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak" paylaşımını alıntıladı ve “Hilalle yıldız hiç ayrıldı mı? Milletin sesi hiç susmayacak” mesajını paylaştı.
Mansur Yavaş, bugün Twitter hesabından, Meral Akşener’in “Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak" notunun yer aldığı paylaşımı alıntıladı ve destek verdi. Yavaş, “Hilalle yıldız hiç ayrıldı mı? Milletin sesi hiç susmayacak” mesajını paylaştı.