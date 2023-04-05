https://sputniknews.com.tr/20230405/mansur-yavastan-aksenere-destek-milletin-sesi-susmayacak-1069230363.html

Mansur Yavaş'tan Akşener'e destek: Milletin sesi susmayacak

Mansur Yavaş'tan Akşener'e destek: Milletin sesi susmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak" paylaşımını alıntıladı ve... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T18:06+0300

2023-04-05T18:06+0300

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politika

meral akşener

mansur yavaş

kurşun

iyi parti

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Mansur Yavaş, bugün Twitter hesabından, Meral Akşener’in “Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak" notunun yer aldığı paylaşımı alıntıladı ve destek verdi. Yavaş, “Hilalle yıldız hiç ayrıldı mı? Milletin sesi hiç susmayacak” mesajını paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/aksener-aclik-siniri-9-bin-591-lira-olmus-bunlar-emekli-maasini-7-bin-500-lira-yapmakla-ovunuyor-1069199746.html

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meral akşener, mansur yavaş, kurşun, iyi parti