https://sputniknews.com.tr/20230405/lavrov-trump-olayini-degerlendirdi-abdnin-ic-islerine-karismiyoruz-bizsiz-de-gayet-iyiler-1069232453.html

Lavrov, Trump olayını değerlendirdi: ABD’nin iç işlerine karışmıyoruz, bizsiz de gayet iyiler

Lavrov, Trump olayını değerlendirdi: ABD’nin iç işlerine karışmıyoruz, bizsiz de gayet iyiler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski ABD Başkanı Trump'ın dava sürecine dair yorum yapmayarak, 'Rusya’nın ABD’nin iç işlerine karışmama tutumunu'... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T19:06+0300

2023-04-05T19:06+0300

2023-04-05T19:10+0300

sergey lavrov

dünya

donald trump

abd

rusya

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Manhattan Ceza Mahkemesi tarafından 34 kez evrakta sahtecilik suçlamaslarının yöneltildiği eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bir değerlendirme yapması istenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın ABD’nin iç işlerine karışmama tutumunu tekrarladı.Lavrov, Rossiya-1 televizyonuna açıklamasında, “Biz karışmıyoruz. Bence bizsiz de gayet iyiler” ifadesini kullandı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Trump olayıyla ilgili yorum yapmayı reddetmişti. Peskov, Rusya’nın ABD’nin iç işlerine her türlü müdahaleye karşı olduğunu ve ABD’den de aynı duruş sergilemesini beklediğini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230405/hakim-huzuruna-cikarilan-ilk-abd-eski-baskani-trump-amerikada-bunun-olabilecegini-asla-dusunmezdim-1069192673.html

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sergey lavrov, donald trump, abd, rusya