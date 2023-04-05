https://sputniknews.com.tr/20230405/lavrov-trump-olayini-degerlendirdi-abdnin-ic-islerine-karismiyoruz-bizsiz-de-gayet-iyiler-1069232453.html
Lavrov, Trump olayını değerlendirdi: ABD’nin iç işlerine karışmıyoruz, bizsiz de gayet iyiler
Lavrov, Trump olayını değerlendirdi: ABD’nin iç işlerine karışmıyoruz, bizsiz de gayet iyiler
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski ABD Başkanı Trump'ın dava sürecine dair yorum yapmayarak, 'Rusya’nın ABD’nin iç işlerine karışmama tutumunu'... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T19:06+0300
2023-04-05T19:06+0300
2023-04-05T19:10+0300
sergey lavrov
dünya
donald trump
abd
rusya
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Manhattan Ceza Mahkemesi tarafından 34 kez evrakta sahtecilik suçlamaslarının yöneltildiği eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bir değerlendirme yapması istenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın ABD’nin iç işlerine karışmama tutumunu tekrarladı.Lavrov, Rossiya-1 televizyonuna açıklamasında, “Biz karışmıyoruz. Bence bizsiz de gayet iyiler” ifadesini kullandı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Trump olayıyla ilgili yorum yapmayı reddetmişti. Peskov, Rusya’nın ABD’nin iç işlerine her türlü müdahaleye karşı olduğunu ve ABD’den de aynı duruş sergilemesini beklediğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230405/hakim-huzuruna-cikarilan-ilk-abd-eski-baskani-trump-amerikada-bunun-olabilecegini-asla-dusunmezdim-1069192673.html
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sergey lavrov, donald trump, abd, rusya
Lavrov, Trump olayını değerlendirdi: ABD’nin iç işlerine karışmıyoruz, bizsiz de gayet iyiler
19:06 05.04.2023 (güncellendi: 19:10 05.04.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski ABD Başkanı Trump'ın dava sürecine dair yorum yapmayarak, 'Rusya’nın ABD’nin iç işlerine karışmama tutumunu' yineledi.
Manhattan Ceza Mahkemesi tarafından 34 kez evrakta sahtecilik suçlamaslarının yöneltildiği eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bir değerlendirme yapması istenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın ABD’nin iç işlerine karışmama tutumunu tekrarladı.
Lavrov, Rossiya-1 televizyonuna açıklamasında, “Biz karışmıyoruz. Bence bizsiz de gayet iyiler” ifadesini kullandı.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Trump olayıyla ilgili yorum yapmayı reddetmişti. Peskov, Rusya’nın ABD’nin iç işlerine her türlü müdahaleye karşı olduğunu ve ABD’den de aynı duruş sergilemesini beklediğini dile getirmişti.