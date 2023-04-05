https://sputniknews.com.tr/20230405/kremlin-finlandiyanin-nato-uyeligi-rusya-icin-tehdit-gereken-her-onlemi-alacagiz-1069212368.html
Kremlin: Finlandiya’nın NATO üyeliği Rusya için tehdit, gereken her önlemi alacağız
Kremlin: Finlandiya’nın NATO üyeliği Rusya için tehdit, gereken her önlemi alacağız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya üye olması nedeniyle Rusya’nın gereken her önlemi alacağını belirtti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T12:51+0300
2023-04-05T12:51+0300
2023-04-05T12:52+0300
dünya
dmitriy peskov
finlandiya
nato
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasıyla ilgili soruya, “Tabii ki bu, Avrupa kıtasının güvenliğinin ve istikrarının güçlenmesine katkısı olan bir olay değil. Kaldı ki bu üyelik bizim için tehdit oluşturuyor ve bizi, güvenlik sistemini dengeye oturtmak için önlemler almak zorunda bırakıyor” yanıtı verdi. Peskov, “Güvenliğimizin sağlanması için gereken her şey yapılacak” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230405/finlandiyada-secimi-kaybeden-marin-parti-liderligini-de-birakacagim-1069207875.html
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dmitriy peskov, finlandiya, nato, kremlin
dmitriy peskov, finlandiya, nato, kremlin
Kremlin: Finlandiya’nın NATO üyeliği Rusya için tehdit, gereken her önlemi alacağız
12:51 05.04.2023 (güncellendi: 12:52 05.04.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya üye olması nedeniyle Rusya’nın gereken her önlemi alacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasıyla ilgili soruya, “Tabii ki bu, Avrupa kıtasının güvenliğinin ve istikrarının güçlenmesine katkısı olan bir olay değil. Kaldı ki bu üyelik bizim için tehdit oluşturuyor ve bizi, güvenlik sistemini dengeye oturtmak için önlemler almak zorunda bırakıyor” yanıtı verdi.
Peskov, “Güvenliğimizin sağlanması için gereken her şey yapılacak” diye ekledi.