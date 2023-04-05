https://sputniknews.com.tr/20230405/kremlin-finlandiyanin-nato-uyeligi-rusya-icin-tehdit-gereken-her-onlemi-alacagiz-1069212368.html

Kremlin: Finlandiya’nın NATO üyeliği Rusya için tehdit, gereken her önlemi alacağız

Kremlin: Finlandiya’nın NATO üyeliği Rusya için tehdit, gereken her önlemi alacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya üye olması nedeniyle Rusya’nın gereken her önlemi alacağını belirtti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T12:51+0300

2023-04-05T12:51+0300

2023-04-05T12:52+0300

dünya

dmitriy peskov

finlandiya

nato

kremlin

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasıyla ilgili soruya, “Tabii ki bu, Avrupa kıtasının güvenliğinin ve istikrarının güçlenmesine katkısı olan bir olay değil. Kaldı ki bu üyelik bizim için tehdit oluşturuyor ve bizi, güvenlik sistemini dengeye oturtmak için önlemler almak zorunda bırakıyor” yanıtı verdi. Peskov, “Güvenliğimizin sağlanması için gereken her şey yapılacak” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230405/finlandiyada-secimi-kaybeden-marin-parti-liderligini-de-birakacagim-1069207875.html

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dmitriy peskov, finlandiya, nato, kremlin