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Kremlin: Finlandiya’nın NATO üyeliği Rusya için tehdit, gereken her önlemi alacağız
Kremlin: Finlandiya’nın NATO üyeliği Rusya için tehdit, gereken her önlemi alacağız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya üye olması nedeniyle Rusya’nın gereken her önlemi alacağını belirtti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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finlandiya
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasıyla ilgili soruya, “Tabii ki bu, Avrupa kıtasının güvenliğinin ve istikrarının güçlenmesine katkısı olan bir olay değil. Kaldı ki bu üyelik bizim için tehdit oluşturuyor ve bizi, güvenlik sistemini dengeye oturtmak için önlemler almak zorunda bırakıyor” yanıtı verdi. Peskov, “Güvenliğimizin sağlanması için gereken her şey yapılacak” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230405/finlandiyada-secimi-kaybeden-marin-parti-liderligini-de-birakacagim-1069207875.html
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dmitriy peskov, finlandiya, nato, kremlin
dmitriy peskov, finlandiya, nato, kremlin

Kremlin: Finlandiya’nın NATO üyeliği Rusya için tehdit, gereken her önlemi alacağız

12:51 05.04.2023 (güncellendi: 12:52 05.04.2023)
© AFP 2023 / JOHN THYSFinlandiya bayrağı Brüksel'deki NATO karargahında göndere çekildi.
Finlandiya bayrağı Brüksel'deki NATO karargahında göndere çekildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya üye olması nedeniyle Rusya’nın gereken her önlemi alacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasıyla ilgili soruya, “Tabii ki bu, Avrupa kıtasının güvenliğinin ve istikrarının güçlenmesine katkısı olan bir olay değil. Kaldı ki bu üyelik bizim için tehdit oluşturuyor ve bizi, güvenlik sistemini dengeye oturtmak için önlemler almak zorunda bırakıyor” yanıtı verdi.
Peskov, “Güvenliğimizin sağlanması için gereken her şey yapılacak” diye ekledi.
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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Finlandiya'da seçimi kaybeden Marin: Parti liderliğini de bırakacağım
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