Kılıçdaroğlu astsubaylara seslendi: Görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim
00:47 05.04.2023 (güncellendi: 00:53 05.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’da İftar Buluşmasına katıldı.
© CHP/ALP EREN KAYA
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada astsubaylara "görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek" diye seslendi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir açıklama paylaştı.
Paylaşımında astsubaylara seslenen CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardır Astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal küçük büyük demeden, her şeyi takip eder, çözümü bilir. Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek."
Yıllardır Astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal küçük büyük demeden, her şeyi takip eder, çözümü bilir. Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 4, 2023