https://sputniknews.com.tr/20230405/kaftancioglu-istanbulda-sahte-secmen-iddialarini-yalanladi-ne-hikmetse-o-komsuya-ulasilamiyor-1069212690.html
Kaftancıoğlu 'İstanbul'da sahte seçmen' iddialarını yalanladı: Ne hikmetse o komşuya ulaşılamıyor
Kaftancıoğlu 'İstanbul'da sahte seçmen' iddialarını yalanladı: Ne hikmetse o komşuya ulaşılamıyor
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sahte seçmen iddia ve ihbarlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T12:57+0300
2023-04-05T12:57+0300
2023-04-05T12:57+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
canan kaftancıoğlu
seçmen
sahte seçmen
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sahte seçmen iddialarıyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.Kaftancıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), canan kaftancıoğlu, seçmen, sahte seçmen
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), canan kaftancıoğlu, seçmen, sahte seçmen
Kaftancıoğlu 'İstanbul'da sahte seçmen' iddialarını yalanladı: Ne hikmetse o komşuya ulaşılamıyor
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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sahte seçmen iddia ve ihbarlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sahte seçmen iddialarıyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Kaftancıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili İstanbullular; Watsapp gruplarında 'benim apartmanımda' ya da “bir yakınımın” diye başlayarak bolca sahte seçmen olduğunu iddia eden ses kayıtlarına lütfen itibar etmeyin, özellikle takibini yaptırdım ve ne hikmetse o yakına komşuya ulaşılamıyor bir türlü. Kaygıyı tetikleyen kimden nereden geldiği belli olmayan mesajlara takılmayın hiç. Karşılaştığınız somut şüpheli durumlarla ilgili hem sizler hem de örgütlerimiz gerekli itirazları yaptılar. Sonuçlarını bekliyoruz. Takipteyiz."