Kaftancıoğlu 'İstanbul'da sahte seçmen' iddialarını yalanladı: Ne hikmetse o komşuya ulaşılamıyor

"Sevgili İstanbullular; Watsapp gruplarında 'benim apartmanımda' ya da “bir yakınımın” diye başlayarak bolca sahte seçmen olduğunu iddia eden ses kayıtlarına lütfen itibar etmeyin, özellikle takibini yaptırdım ve ne hikmetse o yakına komşuya ulaşılamıyor bir türlü. Kaygıyı tetikleyen kimden nereden geldiği belli olmayan mesajlara takılmayın hiç. Karşılaştığınız somut şüpheli durumlarla ilgili hem sizler hem de örgütlerimiz gerekli itirazları yaptılar. Sonuçlarını bekliyoruz. Takipteyiz."