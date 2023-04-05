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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, taksi çağırma uygulaması 'TAKSİ-M'i tanıttı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, taksi çağırma uygulaması 'TAKSİ-M'i tanıttı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) yeni taksi çağırma uygulaması "TAKSİ-M"in tanıtımı yapıldı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T13:30+0300
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istanbul
istanbul taksiciler esnaf odası
uygulama
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İTEO Başkanı Eyüp Aksu, odada düzenlenen tanıtım toplantısında, uygulamanın yolculuk deneyimini yeniden tanımladığını söyledi.TAKSİ-M uygulamasının müşterilerine yenilikçi özellikler sunduğunu belirten Aksu, "İstanbul'da seyahat edenlerin taksi deneyimini kolay, güvenli ve keyifli hale getiriyor. Yolcular, TAKSİ-M uygulamasını kullanarak, taksi çağırmak ve kredi kartlarıyla ödeme yapmak için güvenli ve kullanımı kolay bir platforma sahip oluyorlar. Ayrıca gidecekleri yeri uygulamaya girerek taksimetre ücretini önceden görebiliyorlar. Bu sayede yolculuklarına başlamadan önce maliyeti önceden bilerek, daha planlı bir şekilde hareket edebiliyorlar." diye konuştu.Aksu, uygulamada yolcuların taksicileri puanlama özelliğinin de bulunduğunu dile getirdi.Bu sayede yüksek puanlı sürücülerin öncelikli olarak çağrı aldığına, yolcuların en yüksek puanlı sürücülerle yolculuk yapmalarının sağlandığına dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:Uygulamada yüzde 3 indirim kampanyasıAksu, uygulamanın sürücülere en düşük komisyon ücreti sunduğunu ifade ederek, kredi kartlarıyla çevrim içi ödeme seçeneğinin yüzde 3 indirim kampanyası ile başladığını söyledi."Bu kampanya 1 Mayıs'a kadar geçerli olacak ve yolcuların taksilerinde daha uygun fiyatlarla seyahat etmelerine olanak tanıyacak." diyen Aksu, şunları kaydetti:
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istanbul, istanbul taksiciler esnaf odası, uygulama
istanbul, istanbul taksiciler esnaf odası, uygulama

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, taksi çağırma uygulaması 'TAKSİ-M'i tanıttı

13:30 05.04.2023
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AA
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) yeni taksi çağırma uygulaması "TAKSİ-M"in tanıtımı yapıldı.
İTEO Başkanı Eyüp Aksu, odada düzenlenen tanıtım toplantısında, uygulamanın yolculuk deneyimini yeniden tanımladığını söyledi.
TAKSİ-M uygulamasının müşterilerine yenilikçi özellikler sunduğunu belirten Aksu, "İstanbul'da seyahat edenlerin taksi deneyimini kolay, güvenli ve keyifli hale getiriyor. Yolcular, TAKSİ-M uygulamasını kullanarak, taksi çağırmak ve kredi kartlarıyla ödeme yapmak için güvenli ve kullanımı kolay bir platforma sahip oluyorlar. Ayrıca gidecekleri yeri uygulamaya girerek taksimetre ücretini önceden görebiliyorlar. Bu sayede yolculuklarına başlamadan önce maliyeti önceden bilerek, daha planlı bir şekilde hareket edebiliyorlar." diye konuştu.
Aksu, uygulamada yolcuların taksicileri puanlama özelliğinin de bulunduğunu dile getirdi.
Bu sayede yüksek puanlı sürücülerin öncelikli olarak çağrı aldığına, yolcuların en yüksek puanlı sürücülerle yolculuk yapmalarının sağlandığına dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:
"Böylece hem sürücülerin performansını artırmak hem de yolcuların daha güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak hedefleniyor. Uygulama üzerinden sarı, turkuaz ve siyah lüks taksilere erişim sağlanabiliyor. Yolcular gidecekleri adresi uygulama üzerinden belirterek adres tarifi ile uğraşmadan konforlu bir yolculuk gerçekleştirebiliyor. Ayrıca TAKSİ-M uygulamasıyla yolcuların gideceği yöne göre, Anadolu veya Avrupa Yakası taksileri arasından en uygun taksilerle eşleştirme yapıyor. Bu sayede yolculara gitmek istedikleri yere en uygun taksi yönlendirilmiş oluyor. Müşterilerin taleplerine uygun araçlar gönderilerek, enerji ve kaynak tasarrufu sağlanıyor. Bu da çevre dostu bir ulaşım modelinin benimsenmesini sağlarken taksi ekosisteminin toplam verimliliğinin artırılmasına yardımcı oluyor."

Uygulamada yüzde 3 indirim kampanyası

Aksu, uygulamanın sürücülere en düşük komisyon ücreti sunduğunu ifade ederek, kredi kartlarıyla çevrim içi ödeme seçeneğinin yüzde 3 indirim kampanyası ile başladığını söyledi.
"Bu kampanya 1 Mayıs'a kadar geçerli olacak ve yolcuların taksilerinde daha uygun fiyatlarla seyahat etmelerine olanak tanıyacak." diyen Aksu, şunları kaydetti:
"Android ve iOS destekli cihazlar için hazırlanan TAKSİ-M uygulama marketlerden indirilebiliyor. TAKSİ-M diğer uygulamalardan çok farklı bir teknoloji. Ödüllendirme ve cezalandırma işlemi de uygulamamızda var. Ayrıca diğer uygulamalarda kampanya yok. Bizim uygulamamızda kampanyalar yapıyoruz. Maksat taksi uygulaması ile taksi bulma sorununu çözmek."
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