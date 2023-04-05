https://sputniknews.com.tr/20230405/istanbul-taksiciler-esnaf-odasi-taksi-cagirma-uygulamasi-taksi-mi-tanitti-1069214509.html

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, taksi çağırma uygulaması 'TAKSİ-M'i tanıttı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, taksi çağırma uygulaması 'TAKSİ-M'i tanıttı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) yeni taksi çağırma uygulaması "TAKSİ-M"in tanıtımı yapıldı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T13:30+0300

2023-04-05T13:30+0300

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türkiye

istanbul

istanbul taksiciler esnaf odası

uygulama

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İTEO Başkanı Eyüp Aksu, odada düzenlenen tanıtım toplantısında, uygulamanın yolculuk deneyimini yeniden tanımladığını söyledi.TAKSİ-M uygulamasının müşterilerine yenilikçi özellikler sunduğunu belirten Aksu, "İstanbul'da seyahat edenlerin taksi deneyimini kolay, güvenli ve keyifli hale getiriyor. Yolcular, TAKSİ-M uygulamasını kullanarak, taksi çağırmak ve kredi kartlarıyla ödeme yapmak için güvenli ve kullanımı kolay bir platforma sahip oluyorlar. Ayrıca gidecekleri yeri uygulamaya girerek taksimetre ücretini önceden görebiliyorlar. Bu sayede yolculuklarına başlamadan önce maliyeti önceden bilerek, daha planlı bir şekilde hareket edebiliyorlar." diye konuştu.Aksu, uygulamada yolcuların taksicileri puanlama özelliğinin de bulunduğunu dile getirdi.Bu sayede yüksek puanlı sürücülerin öncelikli olarak çağrı aldığına, yolcuların en yüksek puanlı sürücülerle yolculuk yapmalarının sağlandığına dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:Uygulamada yüzde 3 indirim kampanyasıAksu, uygulamanın sürücülere en düşük komisyon ücreti sunduğunu ifade ederek, kredi kartlarıyla çevrim içi ödeme seçeneğinin yüzde 3 indirim kampanyası ile başladığını söyledi."Bu kampanya 1 Mayıs'a kadar geçerli olacak ve yolcuların taksilerinde daha uygun fiyatlarla seyahat etmelerine olanak tanıyacak." diyen Aksu, şunları kaydetti:

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