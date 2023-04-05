https://sputniknews.com.tr/20230405/israil-polisi-mescid-i-aksada-350den-fazla-kisiyi-gozaltina-aldi-1069230433.html
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 350'den fazla kişiyi gözaltına aldı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 350'den fazla kişiyi gözaltına aldı
İsrail polisi Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da içeriye barikat kurduğu iddia edilen 350'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T18:30+0300
2023-04-05T18:30+0300
2023-04-05T18:32+0300
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İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Olaylar sonrası İsrail polisi 350'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanları 'maskeli taş, sopa ve hava fişekler taşıyan kişiler' olarak tanımlayan polis bu kişilerin 'camiye saygısızlık ettiğinden şüphelenilen kişiler' olduğunu belirtti. Filistinli Tutsaklar Araştırmaları Merkezi direktörü Riyad Al-Ashqar gazetecilere verdiği demeçte, İsrail güçlerinin baskın sırasında 200'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.Polis, ayrıca göstericilerin sorgulanmak üzere soruşturma merkezine gönderildiğini belirtti. İsrail polisi 'isyancıların uzaklaştırılmasının ardından caminin temizlendiğini ve planlandığı gibi sabah namazının kılındığını' açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/israil-polisi-dogu-kuduste-bulunan-mescid-i-aksaya-baskin-duzenledi-1069190262.html
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mescid-i aksa, israil, israil polisi
mescid-i aksa, israil, israil polisi
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 350'den fazla kişiyi gözaltına aldı
18:30 05.04.2023 (güncellendi: 18:32 05.04.2023) Abone ol
İsrail polisi Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da içeriye barikat kurduğu iddia edilen 350'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Olaylar sonrası İsrail polisi 350'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltına alınanları 'maskeli taş, sopa ve hava fişekler taşıyan kişiler' olarak tanımlayan polis bu kişilerin 'camiye saygısızlık ettiğinden şüphelenilen kişiler' olduğunu belirtti.
Filistinli Tutsaklar Araştırmaları Merkezi direktörü Riyad Al-Ashqar gazetecilere verdiği demeçte, İsrail güçlerinin baskın sırasında 200'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.
Polis, ayrıca göstericilerin sorgulanmak üzere soruşturma merkezine gönderildiğini belirtti. İsrail polisi 'isyancıların uzaklaştırılmasının ardından caminin temizlendiğini ve planlandığı gibi sabah namazının kılındığını' açıkladı.