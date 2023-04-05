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İSKİ'den 'Sazlıdere Barajı' açıklaması
İSKİ'den 'Sazlıdere Barajı' açıklaması
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Sazlıdere Barajı bölgesine dökülen atık maddenin baraj gölündeki suya karışmasının söz konusu olmadığını bildirdi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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İSKİ'den yapılan açıklamada, Sazlıdere Barajı sınırları içerisinde göl kenarına kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından alüminyum demir cüruf malzeme döküldüğünün tespit edildiği belirtildi.İSKİ ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda numuneler alınarak olayı gerçekleştirenlerin tespitine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, İSKİ'nin, baraj havzalarına atık ve kirletici madde bırakanlara yönelik yasal mücadelesini sürdürdüğü vurgulanarak, "Ayrıca baraj havzalarımıza zarar vermek isteyen kişilerin 'ALO 185' üzerinden İSKİ'ye bildirilmesi halinde İdaremizce konunun ilgili kurum ve kuruluşlara intikal ettirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.Bu arada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün de Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı çevresine dökülen atıkların, ısıl işlemden kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu olduğunun değerlendirildiğini belirtmiş, alandan gerekli numunelerin alındığını bildirmişti.
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iski, sazlıdere barajı, atık, istanbul
iski, sazlıdere barajı, atık, istanbul

İSKİ'den 'Sazlıdere Barajı' açıklaması

20:06 05.04.2023
© İHAİstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü
İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© İHA
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Sazlıdere Barajı bölgesine dökülen atık maddenin baraj gölündeki suya karışmasının söz konusu olmadığını bildirdi.
İSKİ'den yapılan açıklamada, Sazlıdere Barajı sınırları içerisinde göl kenarına kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından alüminyum demir cüruf malzeme döküldüğünün tespit edildiği belirtildi.
İSKİ ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda numuneler alınarak olayı gerçekleştirenlerin tespitine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Atık malzeme, İSTAÇ ekipleri tarafından bertaraf tesisine taşınarak imha edilecektir. Atılan atık maddenin baraj gölümüzdeki suya karışması söz konusu değildir. Öte yandan, barajlardan ve regülatörlerden temin edilen su, arıtma tesislerinde işlemden geçirildikten sonra şebekeye verilmektedir. Ayrıca bölgede tespit edilen atık madde, mevcut su kaynağına zarar verecek seviyede değildir. Her zaman standartlara uygun olarak şebekeye verilen suyumuzu abonelerimiz tüm insani ihtiyaçları için güvenle kullanabilirler."
Açıklamada, İSKİ'nin, baraj havzalarına atık ve kirletici madde bırakanlara yönelik yasal mücadelesini sürdürdüğü vurgulanarak, "Ayrıca baraj havzalarımıza zarar vermek isteyen kişilerin 'ALO 185' üzerinden İSKİ'ye bildirilmesi halinde İdaremizce konunun ilgili kurum ve kuruluşlara intikal ettirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün de Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı çevresine dökülen atıkların, ısıl işlemden kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu olduğunun değerlendirildiğini belirtmiş, alandan gerekli numunelerin alındığını bildirmişti.
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