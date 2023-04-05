https://sputniknews.com.tr/20230405/iskiden-sazlidere-baraji-aciklamasi-1069235501.html

İSKİ'den 'Sazlıdere Barajı' açıklaması

İSKİ'den 'Sazlıdere Barajı' açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Sazlıdere Barajı bölgesine dökülen atık maddenin baraj gölündeki suya karışmasının söz konusu olmadığını bildirdi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T20:06+0300

2023-04-05T20:06+0300

2023-04-05T20:06+0300

türkiye

iski

sazlıdere barajı

atık

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/02/1056911529_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_601f17f037cbaa48df7d03e06ddc4e66.jpg

İSKİ'den yapılan açıklamada, Sazlıdere Barajı sınırları içerisinde göl kenarına kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından alüminyum demir cüruf malzeme döküldüğünün tespit edildiği belirtildi.İSKİ ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda numuneler alınarak olayı gerçekleştirenlerin tespitine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, İSKİ'nin, baraj havzalarına atık ve kirletici madde bırakanlara yönelik yasal mücadelesini sürdürdüğü vurgulanarak, "Ayrıca baraj havzalarımıza zarar vermek isteyen kişilerin 'ALO 185' üzerinden İSKİ'ye bildirilmesi halinde İdaremizce konunun ilgili kurum ve kuruluşlara intikal ettirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.Bu arada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün de Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı çevresine dökülen atıkların, ısıl işlemden kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu olduğunun değerlendirildiğini belirtmiş, alandan gerekli numunelerin alındığını bildirmişti.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iski, sazlıdere barajı, atık, istanbul