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İran lideri Hamaney: Başörtüsü takmak, dini ve yasal bir zorunluluktur
İran lideri Hamaney: Başörtüsü takmak, dini ve yasal bir zorunluluktur
İran lideri Ali Hamaney, başörtüsü takmanın dini ve yasal bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Bunu ihlal etmek haramdır." dedi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran’da ülke yetkilileriyle yaptığı görüşmede son günlerde yeniden gündeme taşınan zorunlu başörtüsü konusunu değerlendirdi.İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Hamaney, "Başörtüsü takmak dini ve yasal bir zorunluluktur. Bunu ihlal etmek haramdır" ifadelerini kullandı.Başörtüsünü takmayanların birçoğunun “düşman ve casus teşkilatların bu konudaki kışkırtmalarının farkında olmadıklarını” söyleyen Hamaney, “Başörtüsüne karşı mücadelenin arkasında kimlerin ve hangi örgütlerin olduğunu bilseler bunu yapmazlar” diye konuştu.Hamaney, söz konusu sorunun mutlaka çözüleceğini kaydederek, “Elbette düşman planla hareket etti, biz de planla hareket etmeliyiz. Kuralsız işler yapılmamalı” değerlendirmesinde bulundu. İran'daki gösteriler ve başörtüsü zorunluluğuİran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor.Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek, kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.İran’da yükseköğrenim kurumlarının bağlı olduğu Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yaptıkları açıklamalarla örtünme kanununa riayet etmeyen öğrencilerin eğitimden yararlanamayacaklarını ifade etmişti.
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iran, ortadoğu, ayetullah ali hamaney, başörtü, başörtüsü
iran, ortadoğu, ayetullah ali hamaney, başörtü, başörtüsü

İran lideri Hamaney: Başörtüsü takmak, dini ve yasal bir zorunluluktur

00:23 05.04.2023 (güncellendi: 00:37 05.04.2023)
© İHAİran lideri Ayetullah Ali Hamaney,
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© İHA
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İran lideri Ali Hamaney, başörtüsü takmanın dini ve yasal bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Bunu ihlal etmek haramdır." dedi.
İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran’da ülke yetkilileriyle yaptığı görüşmede son günlerde yeniden gündeme taşınan zorunlu başörtüsü konusunu değerlendirdi.
İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Hamaney, "Başörtüsü takmak dini ve yasal bir zorunluluktur. Bunu ihlal etmek haramdır" ifadelerini kullandı.
Başörtüsünü takmayanların birçoğunun “düşman ve casus teşkilatların bu konudaki kışkırtmalarının farkında olmadıklarını” söyleyen Hamaney, “Başörtüsüne karşı mücadelenin arkasında kimlerin ve hangi örgütlerin olduğunu bilseler bunu yapmazlar” diye konuştu.
Hamaney, söz konusu sorunun mutlaka çözüleceğini kaydederek, “Elbette düşman planla hareket etti, biz de planla hareket etmeliyiz. Kuralsız işler yapılmamalı” değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki gösteriler ve başörtüsü zorunluluğu

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.
Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.
Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor.
Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek, kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.
İran’da yükseköğrenim kurumlarının bağlı olduğu Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yaptıkları açıklamalarla örtünme kanununa riayet etmeyen öğrencilerin eğitimden yararlanamayacaklarını ifade etmişti.
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