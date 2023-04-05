https://sputniknews.com.tr/20230405/ingiliz-medyasi-opecin-petrol-uretimini-kisma-karari-batiya-uclu-darbe-1069234585.html

İngiliz medyası: OPEC+’ın petrol üretimini kısma kararı Batı’ya üçlü darbe

İngiliz medyası: OPEC+’ın petrol üretimini kısma kararı Batı’ya üçlü darbe

The Telegraph gazetesi, bazı OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini kısma kararının Batı ülkelerine indirilen üçlü darbe olduğunu belirtti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T19:35+0300

2023-04-05T19:35+0300

2023-04-05T19:35+0300

avrupa'da enerji krizi

opec

rusya

çin

petrol

suudi arabistan

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Melissa Lawford imzalı yazıda, “Yüksek petrol fiyatı enflasyonu artıracak. OPEC+’ın kararı, Suudi Arabistan’ın Batı’ya sırtını, Çin’e de yüzünü döndüğünü gösteriyor. Petrol fiyatındaki artış, Rusya’ya yaptırımları zayıflatacak, çünkü gelirlerini artıracak” ifadesine yer verildi.Batı’nın Rusya’ya yaptırım uygulama konusunda çok geç kaldığını yazan Lawford, yaptırımların ancak Aralık’ta yürürlüğe girdiğini, Rusya’nın gelirleri düşmeye başlayınca OPEC’in müdahale ederek bu gelirleri yukarı yönde “kamçıladığını” anlattı.Yazıda, halihazırda Rusya’nın kazançlı konumda olduğu, çünkü Suudi Arabistan’ın enerji politikasının ABD’yi hedef aldığı kaydedildi.

rusya

çin

suudi arabistan

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opec, rusya, çin, petrol, suudi arabistan