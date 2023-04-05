https://sputniknews.com.tr/20230405/ingiliz-medyasi-opecin-petrol-uretimini-kisma-karari-batiya-uclu-darbe-1069234585.html
İngiliz medyası: OPEC+’ın petrol üretimini kısma kararı Batı’ya üçlü darbe
İngiliz medyası: OPEC+’ın petrol üretimini kısma kararı Batı’ya üçlü darbe
The Telegraph gazetesi, bazı OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini kısma kararının Batı ülkelerine indirilen üçlü darbe olduğunu belirtti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T19:35+0300
2023-04-05T19:35+0300
2023-04-05T19:35+0300
avrupa'da enerji krizi
opec
rusya
çin
petrol
suudi arabistan
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Melissa Lawford imzalı yazıda, “Yüksek petrol fiyatı enflasyonu artıracak. OPEC+’ın kararı, Suudi Arabistan’ın Batı’ya sırtını, Çin’e de yüzünü döndüğünü gösteriyor. Petrol fiyatındaki artış, Rusya’ya yaptırımları zayıflatacak, çünkü gelirlerini artıracak” ifadesine yer verildi.Batı’nın Rusya’ya yaptırım uygulama konusunda çok geç kaldığını yazan Lawford, yaptırımların ancak Aralık’ta yürürlüğe girdiğini, Rusya’nın gelirleri düşmeye başlayınca OPEC’in müdahale ederek bu gelirleri yukarı yönde “kamçıladığını” anlattı.Yazıda, halihazırda Rusya’nın kazançlı konumda olduğu, çünkü Suudi Arabistan’ın enerji politikasının ABD’yi hedef aldığı kaydedildi.
rusya
çin
suudi arabistan
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opec, rusya, çin, petrol, suudi arabistan
opec, rusya, çin, petrol, suudi arabistan
İngiliz medyası: OPEC+’ın petrol üretimini kısma kararı Batı’ya üçlü darbe
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The Telegraph gazetesi, bazı OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini kısma kararının Batı ülkelerine indirilen üçlü darbe olduğunu belirtti.
Melissa Lawford imzalı yazıda, “Yüksek petrol fiyatı enflasyonu artıracak. OPEC+’ın kararı, Suudi Arabistan’ın Batı’ya sırtını, Çin’e de yüzünü döndüğünü gösteriyor. Petrol fiyatındaki artış, Rusya’ya yaptırımları zayıflatacak, çünkü gelirlerini artıracak” ifadesine yer verildi.
Batı’nın Rusya’ya yaptırım uygulama konusunda çok geç kaldığını yazan Lawford, yaptırımların ancak Aralık’ta yürürlüğe girdiğini, Rusya’nın gelirleri düşmeye başlayınca OPEC’in müdahale ederek bu gelirleri yukarı yönde “kamçıladığını” anlattı.
Yazıda, halihazırda Rusya’nın kazançlı konumda olduğu, çünkü Suudi Arabistan’ın enerji politikasının ABD’yi hedef aldığı kaydedildi.