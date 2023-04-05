https://sputniknews.com.tr/20230405/iki-genc-kadin-girisimcinin-kurduguplastic-move-atik-ekmeklerden-biyoplastik-uretiyor-1069209276.html

İki genç kadın girişimcinin kurduğu Plastic Move, atık ekmeklerden biyoplastik üretiyor

İki genç kadın girişimcinin kurduğu Plastic Move, atık ekmeklerden biyoplastik üretiyor

Plastic Move, yerli teknoloji girişimlerinden biri olarak atık ekmeklerden biyopolimer üretmeyi başaran ve bu şekilde plastik üretiminde kullanılan petrol... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T12:25+0300

2023-04-05T12:25+0300

2023-04-05T12:25+0300

hafta sonu halleri

hafta sonu halleri

erdal kaplanseren

radyo sputnik

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Hafta Sonu Halleri - 11 Mart Hafta Sonu Halleri - 11 Mart

Plastic Move, ilk olarak Mayıs 2020'de TÜSİAD'ın düzenlediği yarışmada beş finalistten biri olarak dikkat çekti. Bu başarılarının ardından Workup Girişimcilik Programı'nın yedinci dönemine de kabul edildi. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde plastik kullanımını azaltmaya çalışan firmalara yüksek değerli katkı hammaddeleri sunan Plastic Move, bu sayede şirketlerin plastik kullanım oranını yüzde 20 azaltmayı hedefliyor. Bu başarıyı, gıda ve tarım atıklarından üretilen düşük maliyetli biyopolimerler ile gerçekleştiriyorlar.Yerli girişim Plastic Move, ilk ürün denemelerini Evyap ve Avrupa'nın en büyük plastik ambalaj üreticilerinden biri olan Sarten işbirliğiyle gerçekleştirdi. Bu işbirliği kapsamında, Plastic Move'un atık ekmeklerden ürettiği biyopolimer, yeni piyasaya sürülecek olan 2,5 litrelik ve 4 litrelik sabun şişelerinin orta kapak üretiminde kullanıldı.Sürdürülebilirlik yolunda önemli bir adımRöportajımızda, Büşra Köksal ile Plastic Move'un sürdürülebilirlik anlayışını, girişimin karşılaştığı zorlukları ve bu yenilikçi teknolojinin endüstriye ve çevreye sağlayacağı faydaları hakkında konuştuk. Köksal, Plastic Move'un temel amacının çevreye duyarlı bir anlayışla üretim süreçlerini ve ürünlerini geliştirmek olduğunu belirtti. Ayrıca, sürdürülebilirlik vizyonlarının atık azaltımı ve doğal kaynakların verimli kullanımına dayandığını vurguladı.Köksal, girişimin başlangıcında bürokratik engeller, teknik zorluklar ve mali destek eksikliği gibi sorunlarla karşılaştıklarını anlattı. Ancak bu zorluklara rağmen, ekip olarak azimle çalıştıklarını ve başarılı işbirlikleri sayesinde piyasadaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını ifade etti."İleri dönüşüm dünyada giderek yaygınlaşıyor"“Biyoplastik üretiminde yeni bir teknik geliştirdim”“Kurumsal işbirlikler en büyük kaynağımız”“Kadın girişimciliğin zorluklarını yaşadım”

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2023

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Erdal Kaplanseren https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg

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Erdal Kaplanseren https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg

hafta sonu halleri, erdal kaplanseren, radyo sputnik, аудио