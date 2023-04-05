https://sputniknews.com.tr/20230405/ibrahim-kalin-akkuyu-nukleer-santrali-enerjide-disa-bagimliligimizi-azaltacak-1069243931.html

İbrahim Kalın: Akkuyu Nükleer Santrali enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak

İbrahim Kalın: Akkuyu Nükleer Santrali enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne 27 Nisan'da zenginleştirilmiş uranyum yakıtının geleceğini hatırlatan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T23:37+0300

2023-04-05T23:37+0300

2023-04-05T23:37+0300

ibrahim kalın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069243982_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_27dbfa37bfe710bdeae925181958badf.jpg

Kalın, Anadolu Ajansı canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.İsrail güçlerinin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskına ilişkin soru üzerine Kalın, saldırıyı lanetlediklerini belirtti.İsveç'in NATO'ya üyelik süreciNATO'ya üye olabilmesi için Türkiye'nin şartlarını yerine getirmesi beklenen İsveç'in, verdiği taahhütleri yerine getirip getirmediği sorulan Kalın, üçlü mekanizma çerçevesinde İsveç'ten taleplerinin belli olduğunu anımsattı.Türkiye'nin taleplerinin henüz tamamen karşılanmadığını vurgulayan Kalın, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Yasanın yürürlüğü girmesiyle İsveç'ten şartları yerine getirme yönünde bir adım bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Kalın, şunları kaydetti:'F-16 programının elbette devam etmesini istiyoruz'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle, ABD'yle yürütülen F-16 sürecinin birbirinden ayrı konular olduğunu vurgulayan Kalın, Türkiye'ye bunun üzerinden bir baskı kurmaya çalışmanın da anlamsız olduğunu ABD'li muhataplarına ilettiğini söyledi.Kalın, bu konuda bazı ABD'li senatörlerle tartıştıklarını dile getirerek şöyle devam etti:Kalın, Türkiye'nin milli savunma sanayi alanında muazzam gelişmeler yaşadığını ve bunların daha da ilerleyeceğini işaret ederek en son Bayraktar Kızılelma'nın orta menzilli uçuş testlerini tamamladığını hatırlattı.Türkiye'de modern, savaş konseptini değiştiren gelişmeler yaşandığını aktaran Kalın, SİHA'ların yetkinliklerini Libya'da, Karabağ'da Suriye'de ve Irak'taki operasyonlarda defalarca ispat ettiğini kaydetti.Kalın şöyle devam etti:'PKK'nın Suriye koluna destek vererek terörle mücadele edilmez'Kalın'a, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki hassasiyeti anımsatılarak "Son MGK bildirisinde Suriye ve Irak'taki gelişmelere dikkat çekildi ve bazı müttefik ülkelerin bölgedeki tavrı eleştirildi. ABD Genelkurmay Başkanı'nın Suriye ziyareti, Irak'ta düşen helikopter konularında mevkidaşlarınızla görüştünüz mü?" sorusu yöneltildi.ABD Genelkurmay Başkanı'nın Suriye'nin kuzeyine yaptığı ziyaretten hemen sonra Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını ve uyarıda bulunulduğunu, izahat istendiğini söyleyen Kalın, aynı konuları mevkidaşlarıyla ABD'deki görüşmelerde dile getirdiğini aktardı.İbrahim Kalın, "Onlar PYD, YPG ile görüşmediğini, sadece Amerikan askerleriyle görüştüğünü iddia ediyorlar. Biz yine de bunu yeterli, tatmin edici bulmuyoruz." dedi.Kalın, eski ABD Başkanı Obama döneminde başlatılan PYD ve YPG'ye destek politikasının kökten yanlış, her açıdan hatalı olduğunu her platformda dile getirdiklerini kaydetti.ABD'nin PYD ve YPG'ye verdiği desteği artık bitirmesi gerektiğini vurgulayan Kalın, "Bu politikanın sürdürülebilir bir tarafı yok. Bu sadece Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemekle kalmıyor, aynı zamanla Suriye'deki dengeleri de altüst ediyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, etnik, sosyal huzurunu da kökünden dinamitleyen bir etkiye sahip. Buna artık son verilmesi gerekiyor. PKK'nın Suriye koluna destek vererek terörle mücadele edilmez." dedi.Kalın, Irak'ta düşen helikopter hadisesinin de takipçisi olduklarını belirterek terör örgütüne karşı en kararlı şekilde mücadeleye devam edeceklerini söyledi.'Akkuyu Nükleer Santrali enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak'Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştüğünü belirten Kalın, ikili ilişkilerin, ticaret ve enerji konuların ele alındığını açıkladı.Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne 27 Nisan'da zenginleştirilmiş uranyum yakıtının geleceğini hatırlatan Kalın, "Bu çerçevede Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Akkuyu'ya ilk defa bir nükleer bölge sıfatı ve statüsü verecek. Bu son derece önemli. Bu aşamadan sonra da artık belli bir vade içerisinde zannediyorum 6, 8, 10 aylık gibi bir süre içerisinde de ilk reaktörün elektrik üretim süreci başlamış olacak. Bu ülkemiz adına gerçekten çok gurur verici bir projedir. Nükleer santralin üretilmesi, elektrik üretiminin sağlanması, ekonomimize de çok ciddi bir katkı sağlayacak. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak. 4 bin 800 megavat elektrik kapasitesi ciddi bir kapasitedir. Dolayısıyla bizim ülkemize de bu manada çok ciddi bir katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.'Dünyanın en önemli gündemi bu savaşı durdurmak olmalı'Moskova temaslarında Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da ele aldıklarına değinen Kalın şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi sonucu tahıl sevkiyatının devam ettiğini hatırlatan Kalın, bunun yeterli olmadığını, savaşın sona erdirilmesi gerektiğini ve bunun için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu söyledi.Kalın, Rusların bu konudaki taleplerinin karşılanması halinde tahıl koridoruyla ilgili anlaşma süresinde uzatmaların devam edeceği kanaatinde olduğunu bildirdi.Moskova'da Suriye konulu toplantıCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Moskova’da Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde Suriye konulu toplantı yapıldığını hatırlatarak "Dışişleri, Milli Savunma Bakanlarımız ve istihbarat başkanımız düzeyinde bunun devamı mahiyetinde bir toplantı olacak. Bu toplantı gene Moskova'da yapılacak. Tarihi belirlemek üzereler, görüşmeler devam ediyor.” dediKalın, sınır güvenliğinin sağlanması, terörle mücadele, mültecilerin Suriye’ye güvenli dönüşü ve siyasi sürecin ilerletilmesi konusunda Türkiye’nin tavrını toplantılarda net şekilde ortaya koyduğunu belirterek "Bu sürecin bu çerçevede ilerletilmesi yönünde irademizi korumaya devam ediyoruz. Umarım netice alırız. Dolayısıyla bir olumlu yönde bir ilerleme olduğunu söyleyebilirim. Ama rejimin burada daha yapıcı bir tutum içerisinde olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibrahim kalın