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https://sputniknews.com.tr/20230405/gram-altin-rekor-seviyeyi-koruyor-1069193195.html
Gram altın rekor seviyeyi koruyor
Gram altın rekor seviyeyi koruyor
Bin 251 lirayla dün akşam saatlerinde rekor tazeleyen gram altın bugün de bin 252 lira seviyesinde güne başladı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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Spot piyasada döviz satış fiyatları; dolar 19,2325 lira, euro 21,2242 lira, sterlin 24,2762 lira, Rus Rublesi 0,2427 lira, Japon Yeni 0,1444 liradan el değiştiriyor.Gram altın rekor tazelediSpot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 101 lira, yarım altın 4 bin 203 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 373 liradan el değiştiriyor.Ons altın 2 bin dolar bandının üzerinde işlem görürken, gram altın da 1252 lira ile rekor tazeledi.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,894 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.37 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.37 dolardan işlem görüyor.
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Gram altın rekor seviyeyi koruyor

09:14 05.04.2023
© İHAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© İHA
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Bin 251 lirayla dün akşam saatlerinde rekor tazeleyen gram altın bugün de bin 252 lira seviyesinde güne başladı.
Spot piyasada döviz satış fiyatları; dolar 19,2325 lira, euro 21,2242 lira, sterlin 24,2762 lira, Rus Rublesi 0,2427 lira, Japon Yeni 0,1444 liradan el değiştiriyor.

Gram altın rekor tazeledi

Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 101 lira, yarım altın 4 bin 203 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 373 liradan el değiştiriyor.
Ons altın 2 bin dolar bandının üzerinde işlem görürken, gram altın da 1252 lira ile rekor tazeledi.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,894 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 85.37 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.37 dolardan işlem görüyor.
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