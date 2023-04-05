https://sputniknews.com.tr/20230405/girdigi-donercide-yedi-icti-ucreti-odemeden-kacti-ama-boyle-bizi-kandirip-gitmesinler-1069213797.html
Girdiği dönercide yedi, içti ücreti ödemeden kaçtı: 'Ama böyle bizi kandırıp gitmesinler'
Girdiği dönercide yedi, içti ücreti ödemeden kaçtı: 'Ama böyle bizi kandırıp gitmesinler'
Adana’da bir restorana gelip 100 liralık yemek yedikten sonra “cüzdanım arabada kalmış” diyen bir kişi kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerası... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T13:16+0300
2023-04-05T13:16+0300
2023-04-05T13:26+0300
yemek
döner
adana
yaşam
ücret
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Adana’da iddiaya göre, bir kişi restorana gelip yemek ve içecek siparişi verdi. Yaklaşık 100 liralık yemeği yiyen şahıs, içeceği de içip kasaya geldi. Ücreti ödemek isteyen şahıs ceplerini kontrol ettikten sonra 'cüzdanım arabada kalmış alıp geliyorum' diyerek dışarı çıktı. Restoran çalışanı bekledi ancak yemek yiyen şahıs bir türlü gelmedi. Restoran çalışanı Eyüp Taş, “Yemek yiyen vatandaş cüzdanının arabada kaldığını söyleyip ücret ödemeden gitti. Daha öncede buna benzer olayları başka şahıslar yaptı. Parası yoksa gelsin bize söylesinler biz yardımcı oluruz. Ama böyle bizi kandırıp gitmesinler” dedi.
adana
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yemek, döner, adana, ücret
yemek, döner, adana, ücret
Girdiği dönercide yedi, içti ücreti ödemeden kaçtı: 'Ama böyle bizi kandırıp gitmesinler'
13:16 05.04.2023 (güncellendi: 13:26 05.04.2023) Abone ol
Adana’da bir restorana gelip 100 liralık yemek yedikten sonra “cüzdanım arabada kalmış” diyen bir kişi kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Adana’da iddiaya göre, bir kişi restorana gelip yemek ve içecek siparişi verdi. Yaklaşık 100 liralık yemeği yiyen şahıs, içeceği de içip kasaya geldi. Ücreti ödemek isteyen şahıs ceplerini kontrol ettikten sonra 'cüzdanım arabada kalmış alıp geliyorum' diyerek dışarı çıktı. Restoran çalışanı bekledi ancak yemek yiyen şahıs bir türlü gelmedi.
Restoran çalışanı Eyüp Taş, “Yemek yiyen vatandaş cüzdanının arabada kaldığını söyleyip ücret ödemeden gitti. Daha öncede buna benzer olayları başka şahıslar yaptı. Parası yoksa gelsin bize söylesinler biz yardımcı oluruz. Ama böyle bizi kandırıp gitmesinler” dedi.