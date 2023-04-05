https://sputniknews.com.tr/20230405/eytlilere-ilk-odemeler-yapilmaya-baslandi-1069228610.html
EYT'lilere ilk ödemeler yapılmaya başlandı
EYT'lilere ilk ödemeler yapılmaya başlandı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanlara maaş ödemeleri yapılmaya başladı. Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T17:12+0300
2023-04-05T17:12+0300
2023-04-05T17:19+0300
ekonomi
eyt
emekli
emekli maaşı
maaş
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı.Bu kapsamda şu ana kadar 1.5 milyon EYT'li emeklilik için başvuru yaptı. NTV'nin haberine göre, emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.Maaş bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor.Mart ayında başvuranlar emekli sayılıyorMaaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.EYT kapsamında 1.6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/bayram-ikramiyeleri-ve-emekli-maaslarinin-odenecegi-tarih-belli-oldu-1069217658.html
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eyt, emekli, emekli maaşı, maaş, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
eyt, emekli, emekli maaşı, maaş, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
EYT'lilere ilk ödemeler yapılmaya başlandı
17:12 05.04.2023 (güncellendi: 17:19 05.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanlara maaş ödemeleri yapılmaya başladı. Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemeler yapılıyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı.
Bu kapsamda şu ana kadar 1.5 milyon EYT'li emeklilik için başvuru yaptı. NTV
'nin haberine
göre, emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.
Maaş bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor.
Mart ayında başvuranlar emekli sayılıyor
Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.
EYT kapsamında 1.6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.