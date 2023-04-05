https://sputniknews.com.tr/20230405/eytlilere-ilk-odemeler-yapilmaya-baslandi-1069228610.html

EYT'lilere ilk ödemeler yapılmaya başlandı

EYT'lilere ilk ödemeler yapılmaya başlandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanlara maaş ödemeleri yapılmaya başladı. Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T17:12+0300

2023-04-05T17:12+0300

2023-04-05T17:19+0300

ekonomi

eyt

emekli

emekli maaşı

maaş

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı.Bu kapsamda şu ana kadar 1.5 milyon EYT'li emeklilik için başvuru yaptı. NTV'nin haberine göre, emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.Maaş bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor.Mart ayında başvuranlar emekli sayılıyorMaaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.EYT kapsamında 1.6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/bayram-ikramiyeleri-ve-emekli-maaslarinin-odenecegi-tarih-belli-oldu-1069217658.html

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eyt, emekli, emekli maaşı, maaş, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı