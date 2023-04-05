https://sputniknews.com.tr/20230405/eski-kiz-arkadasinin-evine-molotofkokteyli-atti-serbest-kaldi-1069190668.html
Eski kız arkadaşının evine molotofkokteyli attı, serbest kaldı
Eski kız arkadaşının evine molotofkokteyli attı, serbest kaldı
İzmir Bayraklı'da eski kız arkadaşının evine molotofkokteyli atan 42 yaşındaki Kani G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kani G, çıkarıldığı hakimlikçe... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T05:25+0300
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde eski kız arkadaşının oturduğu bir apartman dairesine molotofkokteyli atan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.42 yaşındaki Kani G., Çay Mahallesi 2129 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden eski kız arkadaşı Aysun A'nın evinin önüne gelerek 2 molotofkokteyli atıp kaçtı.Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Kani G. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kani G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kani G'nin attığı molotofkokteylerinin biri duvara isabet edip, diğeri yanmadan apartmanın bahçesine düşmüştü. Mahalle sakinlerinin çabası ile çıkan yangın kısa sürede söndürülmüştü.
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Eski kız arkadaşının evine molotofkokteyli attı, serbest kaldı
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İzmir Bayraklı'da eski kız arkadaşının evine molotofkokteyli atan 42 yaşındaki Kani G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kani G, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde eski kız arkadaşının oturduğu bir apartman dairesine molotofkokteyli atan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
42 yaşındaki Kani G., Çay Mahallesi 2129 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden eski kız arkadaşı Aysun A'nın evinin önüne gelerek 2 molotofkokteyli atıp kaçtı.
Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Kani G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kani G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kani G'nin attığı molotofkokteylerinin biri duvara isabet edip, diğeri yanmadan apartmanın bahçesine düşmüştü. Mahalle sakinlerinin çabası ile çıkan yangın kısa sürede söndürülmüştü.