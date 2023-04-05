https://sputniknews.com.tr/20230405/erdogan-yuksek-kira-uygulamasini-yapanlara-bunun-hesabini-yargi-vasitasiyla-soracagiz-1069241222.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız. Bunların üzerine gideceğiz" açıklamasında bulundu. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T22:42+0300
2023-04-05T22:42+0300
2023-04-05T22:58+0300
recep tayyip erdoğan
2023 türkiye seçimleri
kira
seçim
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24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında 'Cumhurbaşkanı Özel' yayınının konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu."Vatandaşlarımız kiraların oralarda (deprem bölgesi) yüksek olduğundan şikayet ediyorlar, bunların üzerine gideceğiz, yüksek kira uygulamasını yapanlara da bunların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, kira, seçim
recep tayyip erdoğan, kira, seçim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız
22:42 05.04.2023 (güncellendi: 22:58 05.04.2023) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız. Bunların üzerine gideceğiz" açıklamasında bulundu.
24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında 'Cumhurbaşkanı Özel' yayınının konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
"Vatandaşlarımız kiraların oralarda (deprem bölgesi) yüksek olduğundan şikayet ediyorlar, bunların üzerine gideceğiz, yüksek kira uygulamasını yapanlara da bunların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:
"Muhalefet, kentsel dönüşüme 'rantsal dönüşüm' diyor. Biz yaptıktan sonra vatandaşım buradan rant elde edecekse buyursun etsin. Devlet olarak bizim amacımız sosyal menfaattir. Bu sosyal menfaate de biz eyvallah deriz.
Dikey mimariyle yani böyle 20 kat, 25 kat bu tip binalara artık fırsat veremeyiz, vermemeliyiz.
Bizim değerler silsilesi içerisinde başörtüsünün yeri bir değer ifadesiyle kutsalımızdır, mahremiyetin ifadesidir.
(Kılıçdaroğlu'na) Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz.