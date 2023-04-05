https://sputniknews.com.tr/20230405/erdogan-yuksek-kira-uygulamasini-yapanlara-bunun-hesabini-yargi-vasitasiyla-soracagiz-1069241222.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız. Bunların üzerine gideceğiz" açıklamasında bulundu. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T22:42+0300

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recep tayyip erdoğan

2023 türkiye seçimleri

kira

seçim

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24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında 'Cumhurbaşkanı Özel' yayınının konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu."Vatandaşlarımız kiraların oralarda (deprem bölgesi) yüksek olduğundan şikayet ediyorlar, bunların üzerine gideceğiz, yüksek kira uygulamasını yapanlara da bunların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

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recep tayyip erdoğan, kira, seçim