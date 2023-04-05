Düzce'de boşanma aşamasındaki eşini araç kaputunda kilometrelerce götüren koca tutuklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Prof. Hurşit Güneş: Kiralardaki artış yüzde 25 diye hesaplanıyor, gerçekte yüzde 100’ün üzerinde
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
TKP Genel Sekreteri Okuyan: NATO’ya ‘şartlı hayır’ diyerek solculuk olmaz
18:34
88 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kayahan'ın Ölüm Yıldönümü
20:30
12 dk
Z RAPORU
Seçim takvimi adım adım işliyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siber saldırılar
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Futbolda gündem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Sandığa 40 gün kala son hamleler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Medyada kapışma, Fransa'da ayaklanma
18:34
86 dk
Z RAPORU
İttifaklarda liste mesaisi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230405/duzcede-bosanma-asamasindaki-esini-arac-kaputunda-kilometrelerce-goturen-koca-tutuklandi-1069188720.html
Düzce'de boşanma aşamasındaki eşini araç kaputunda kilometrelerce götüren koca tutuklandı
Düzce'de boşanma aşamasındaki eşini araç kaputunda kilometrelerce götüren koca tutuklandı
Düzce'de oğlunu kaçırmasına engel olmak isteyen eşini, çıktığı aracının kaputunda 40 kilometre boyu sürükleyen ve mahkemede 'kastım yoktu' diyen A.O.Ş... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T01:10+0300
2023-04-05T01:13+0300
türkiye
düzce
adliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069188563_0:185:481:455_1920x0_80_0_0_2f2269322f25ed4a716ebdbb40102f96.jpg
Düzce'de, oğlunu almak isteyen boşanma aşamasındaki eşini, tutunduğu araç kaputunda kilometrelerce götüren koca tutuklandı.Oğlunun götürülmesini engellemek amacıyla aracın kaputuna tutunan anne Sevcan Ş'yi kilometrelerce bu halde götürmesinin ardından gözaltına alınan koca A.O.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.İfadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şüpheli A.O.Ş, eşiyle karşılıklı ihtilaflarının bulunduğunu, daha önce de bu tür sorunlar yaşadıklarını belirterek, müştekinin mahalle sakinlerine kendisini linç ettirmek için çocuğu kaçırdığını söylediğini iddia etti.Eşine karşı eylemi ve kastının olmadığını savunan A.O.Ş, Düzce'ye geri dönerek kendisini takip eden araçların sürücüsünü tehdit ettiği yönündeki beyanların da yalan olduğunu ileri sürdü.Bu arada şüpheli hakkında birden çok aktif soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunduğu öğrenildi.Ne olmuştu?Sevcan Ş, önceki gece, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi A.O.Ş'nin 14 yaşındaki oğullarını araca bindirerek uzaklaşmak istemesi üzerine oğlunu almak için kaputa tutunmuş ancak eşi aracı kullanmaya devam etmişti.Gölyaka mevkiinde araç yavaşlayınca atlayarak kurtulan Sevcan Ş. kaputun üzerindeyken D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda kilometrelerce giden A.O.Ş, Hendek ilçesi yakınlarında polislerce aracı durdurulup gözaltına alınmıştı.Annenin oğlu için kaput üstünde yaptığı yolculuk ve yaşanan kovalamaca, sürücülerce cep telefonuyla görüntülenmişti.
türkiye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069188563_0:140:481:500_1920x0_80_0_0_04ca63f8da625b098bbfbb2915235bb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
düzce, adliye
düzce, adliye

Düzce'de boşanma aşamasındaki eşini araç kaputunda kilometrelerce götüren koca tutuklandı

01:10 05.04.2023 (güncellendi: 01:13 05.04.2023)
© İHA / ALİ YILDIZ - SELÇUK AKYOLDüzce'de, oğlunu almak isteyen boşanma aşamasındaki eşini, tutunduğu araç kaputunda kilometrelerce götüren koca tutuklandı.
Düzce'de, oğlunu almak isteyen boşanma aşamasındaki eşini, tutunduğu araç kaputunda kilometrelerce götüren koca tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© İHA / ALİ YILDIZ - SELÇUK AKYOL
Abone olTelegram
Düzce'de oğlunu kaçırmasına engel olmak isteyen eşini, çıktığı aracının kaputunda 40 kilometre boyu sürükleyen ve mahkemede 'kastım yoktu' diyen A.O.Ş. tutuklandı.
Düzce'de, oğlunu almak isteyen boşanma aşamasındaki eşini, tutunduğu araç kaputunda kilometrelerce götüren koca tutuklandı.
Oğlunun götürülmesini engellemek amacıyla aracın kaputuna tutunan anne Sevcan Ş'yi kilometrelerce bu halde götürmesinin ardından gözaltına alınan koca A.O.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.
İfadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şüpheli A.O.Ş, eşiyle karşılıklı ihtilaflarının bulunduğunu, daha önce de bu tür sorunlar yaşadıklarını belirterek, müştekinin mahalle sakinlerine kendisini linç ettirmek için çocuğu kaçırdığını söylediğini iddia etti.
Eşine karşı eylemi ve kastının olmadığını savunan A.O.Ş, Düzce'ye geri dönerek kendisini takip eden araçların sürücüsünü tehdit ettiği yönündeki beyanların da yalan olduğunu ileri sürdü.
Bu arada şüpheli hakkında birden çok aktif soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Sevcan Ş, önceki gece, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi A.O.Ş'nin 14 yaşındaki oğullarını araca bindirerek uzaklaşmak istemesi üzerine oğlunu almak için kaputa tutunmuş ancak eşi aracı kullanmaya devam etmişti.
Gölyaka mevkiinde araç yavaşlayınca atlayarak kurtulan Sevcan Ş. kaputun üzerindeyken D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda kilometrelerce giden A.O.Ş, Hendek ilçesi yakınlarında polislerce aracı durdurulup gözaltına alınmıştı.
Annenin oğlu için kaput üstünde yaptığı yolculuk ve yaşanan kovalamaca, sürücülerce cep telefonuyla görüntülenmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала