Dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasına giren Gül Karen: Nörobilim okumak istiyorum

"Doğada çözülen ve yenilenebilir bir plastik üzerine çalıştık. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Dicle çevresinde yetişen tarımsal ürünlerden plastik üretiyoruz. En büyük özelliği kısa sürede çözülmesi ve çözülürken de toksin madde yaymaması. Bu projenin özelliklerinden biri de kaynaklarımızın insan etkilerinden negatif etkilenen değil de çözüm olarak devreye giriyor olması. Bu proje dünyada en başarılı 10 proje arasına girdi ve şu an final aşamasındayız.

Bireyi aileden, kişiyi doğduğu yerden ayrı düşünmek imkansız. Annem müzik öğretmeni, babam matematik öğretmeni. Hayatımdaki en büyük etkileri, kendi alanımın olmasına izin vermeleri. LGS sınavı sürecinde çok fazla test çözdüm. Bu maratonun sonunda artık bunun yolculuğumun bir parçası olmasını istemiyordum ve yurtdışına yönelik çalışmak istediğimi ailemle paylaşmıştım. Finansal güvencemiz olmamasına rağmen en kötü bir yıl daha hazırlanırsın diyerek ailem kararı bana bıraktı. 12. sınıfı bitirdiğimde ailem bana, ‘hem kendini hem de çevresini geliştirdiğini hissettik ki, yurtdışı kabulünü olmasan bile bu çok güzel bir duygu’ dediler.