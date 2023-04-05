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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230405/dogu-perincekten-muharrem-ince-yorumu-dans-ederek-turkiyenin-zorluklarini-yenebilir-misiniz-1069219497.html
Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce yorumu: 'Dans ederek Türkiye'nin zorluklarını yenebilir misiniz?'
Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce yorumu: 'Dans ederek Türkiye'nin zorluklarını yenebilir misiniz?'
Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin programının bu haftaki konuğu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Doğu Perinçek, Muharrem İnce'nin seçim politikası... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T14:40+0300
2023-04-05T14:40+0300
2023 türkiye seçimleri
doğu perinçek
vatan partisi
muharrem ince
memleket partisi
seçim
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Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin programının bu haftaki konuğu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek odu. Perinçek, gündeme ilişkin merak edilenleri tek tek yanıtladı.Doğu Perinçek, "Dans ederek Türkiye'nin zorluklarını yenebilir misiniz? Bu tür aldatmacalar ve tiyatro oyunları ile üretim devrimi yapılabilir mi? Bunlar hep aldatmaca ve göz boyama. Amerikan siyasetini taklit ederek Türkiye'nin hangi sorunlarını çözecekler. Ben bu açıdan bakıyorum" açıklamalarında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230403/muharrem-ince-o-is-bitti-cekilmemizi-gerektirecek-bir-durum-yok-1069125573.html
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doğu perinçek, vatan partisi, muharrem ince, memleket partisi, seçim
doğu perinçek, vatan partisi, muharrem ince, memleket partisi, seçim

Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce yorumu: 'Dans ederek Türkiye'nin zorluklarını yenebilir misiniz?'

14:40 05.04.2023
© AADoğu Perinçek
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AA
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Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin programının bu haftaki konuğu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Doğu Perinçek, Muharrem İnce'nin seçim politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin programının bu haftaki konuğu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek odu. Perinçek, gündeme ilişkin merak edilenleri tek tek yanıtladı.
Doğu Perinçek, "Dans ederek Türkiye'nin zorluklarını yenebilir misiniz? Bu tür aldatmacalar ve tiyatro oyunları ile üretim devrimi yapılabilir mi? Bunlar hep aldatmaca ve göz boyama. Amerikan siyasetini taklit ederek Türkiye'nin hangi sorunlarını çözecekler. Ben bu açıdan bakıyorum" açıklamalarında bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. İnce, Memleket Partili gençler ile beraber partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Muharrem İnce: O iş bitti, çekilmemizi gerektirecek bir durum yok
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