https://sputniknews.com.tr/20230405/dogu-perincekten-muharrem-ince-yorumu-dans-ederek-turkiyenin-zorluklarini-yenebilir-misiniz-1069219497.html

Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce yorumu: 'Dans ederek Türkiye'nin zorluklarını yenebilir misiniz?'

Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce yorumu: 'Dans ederek Türkiye'nin zorluklarını yenebilir misiniz?'

Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin programının bu haftaki konuğu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Doğu Perinçek, Muharrem İnce'nin seçim politikası... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T14:40+0300

2023-04-05T14:40+0300

2023-04-05T14:40+0300

2023 türkiye seçimleri

doğu perinçek

vatan partisi

muharrem ince

memleket partisi

seçim

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Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin programının bu haftaki konuğu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek odu. Perinçek, gündeme ilişkin merak edilenleri tek tek yanıtladı.Doğu Perinçek, "Dans ederek Türkiye'nin zorluklarını yenebilir misiniz? Bu tür aldatmacalar ve tiyatro oyunları ile üretim devrimi yapılabilir mi? Bunlar hep aldatmaca ve göz boyama. Amerikan siyasetini taklit ederek Türkiye'nin hangi sorunlarını çözecekler. Ben bu açıdan bakıyorum" açıklamalarında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230403/muharrem-ince-o-is-bitti-cekilmemizi-gerektirecek-bir-durum-yok-1069125573.html

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doğu perinçek, vatan partisi, muharrem ince, memleket partisi, seçim