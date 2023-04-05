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Türk Dışişleri'nden Mescid-i Aksa açıklaması: Saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez, lanetliyoruz
Türk Dışişleri'nden Mescid-i Aksa açıklaması: Saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez, lanetliyoruz
Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin dün gece Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilere yönelik sert müdahalesine... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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Bakanlığın yayınladığı açıklama metninde, "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz" denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Öte yandan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına Türk hükümet yetkililerinden çeşitli tepkiler geldi.Bakan Bozdağ: Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu hakikatini hiçbir saldırı değiştiremezAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadığı sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230405/israil-polisi-dogu-kuduste-bulunan-mescid-i-aksaya-baskin-duzenledi-1069190262.html
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israil, türkiye, filistin, mescid-i aksa

Türk Dışişleri'nden Mescid-i Aksa açıklaması: Saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez, lanetliyoruz

09:47 05.04.2023 (güncellendi: 10:09 05.04.2023)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AA
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Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin dün gece Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilere yönelik sert müdahalesine tepki gösterdi.
Bakanlığın yayınladığı açıklama metninde, "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir."
İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da dün akşam teravih namazı sırasında İsrail polisinin cemaate saldırısı sonucu çıkan olayların ardından binlerce Filistinli, Kadir Gecesi’nde teravih namazı için mescide akın etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
DÜNYA
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
02:55
Öte yandan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına Türk hükümet yetkililerinden çeşitli tepkiler geldi.

Bakan Bozdağ: Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu hakikatini hiçbir saldırı değiştiremez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadığı sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:
"Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'ya İsrail'in silahlı saldırıda bulunmasını telin ediyorum. İsrail hükümeti haksız saldırılarına derhal son vermelidir. Mescid-i Aksa'nın statüsünü ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu hakikatini hiçbir saldırı değiştiremez."
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