https://sputniknews.com.tr/20230405/disislerinden-mescid-i-aksa-aciklamasi-saldirilar-hicbir-sekilde-kabul-edilemez-lanetliyoruz-1069196332.html

Türk Dışişleri'nden Mescid-i Aksa açıklaması: Saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez, lanetliyoruz

Türk Dışişleri'nden Mescid-i Aksa açıklaması: Saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez, lanetliyoruz

Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin dün gece Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilere yönelik sert müdahalesine... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T09:47+0300

2023-04-05T09:47+0300

2023-04-05T10:09+0300

türkiye

israil

türkiye

filistin

mescid-i aksa

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Bakanlığın yayınladığı açıklama metninde, "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz" denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Öte yandan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına Türk hükümet yetkililerinden çeşitli tepkiler geldi.Bakan Bozdağ: Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu hakikatini hiçbir saldırı değiştiremezAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadığı sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230405/israil-polisi-dogu-kuduste-bulunan-mescid-i-aksaya-baskin-duzenledi-1069190262.html

türkiye

israil

filistin

mescid-i aksa

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israil, türkiye, filistin, mescid-i aksa