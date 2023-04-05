Türk Dışişleri'nden Mescid-i Aksa açıklaması: Saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez, lanetliyoruz
09:47 05.04.2023 (güncellendi: 10:09 05.04.2023)
© AADışişleri Bakanlığı
© AA
Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin dün gece Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilere yönelik sert müdahalesine tepki gösterdi.
Bakanlığın yayınladığı açıklama metninde, "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir."
Öte yandan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına Türk hükümet yetkililerinden çeşitli tepkiler geldi.
Bakan Bozdağ: Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu hakikatini hiçbir saldırı değiştiremez
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadığı sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:
"Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'ya İsrail'in silahlı saldırıda bulunmasını telin ediyorum. İsrail hükümeti haksız saldırılarına derhal son vermelidir. Mescid-i Aksa'nın statüsünü ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu hakikatini hiçbir saldırı değiştiremez."
Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksâ’ya İsrail’in silahlı saldırıda bulunmasını tel’in ediyorum.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 5, 2023
İsrail Hükûmeti,haksız saldırılarına derhal son vermelidir.
Mescid-i Aksâ’nın statüsünü ve Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu hakikatini hiç bir saldırı değiştiremez.