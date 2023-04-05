https://sputniknews.com.tr/20230405/disisleri-turk-hava-sahasi-suleymaniye-uluslararasi-havalimanini-kullanacak-araclara-kapatildi-1069221322.html
Türk Dışişleri: Türk hava sahası Süleymaniye Havalimanı’nı kullanacak araçlara kapatıldı
Türk Dışişleri: Türk hava sahası Süleymaniye Havalimanı’nı kullanacak araçlara kapatıldı
Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurdu. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T15:07+0300
2023-04-05T15:07+0300
2023-04-05T15:11+0300
türkiye
türkiye
süleymaniye
irak kürdistan demokrat partisi (ikdp)
irak kürdistan bölgesel yönetimi
hava sahası
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Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurdu.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır. "Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır. İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."
türkiye
süleymaniye
irak kürdistan bölgesel yönetimi
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türkiye, süleymaniye, irak kürdistan demokrat partisi (ikdp), irak kürdistan bölgesel yönetimi, hava sahası
türkiye, süleymaniye, irak kürdistan demokrat partisi (ikdp), irak kürdistan bölgesel yönetimi, hava sahası
Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır.
"Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.
İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."