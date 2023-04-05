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Türk Dışişleri: Türk hava sahası Süleymaniye Havalimanı’nı kullanacak araçlara kapatıldı
Türk Dışişleri: Türk hava sahası Süleymaniye Havalimanı’nı kullanacak araçlara kapatıldı
Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurdu. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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irak kürdistan demokrat partisi (ikdp)
irak kürdistan bölgesel yönetimi
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Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurdu.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır. "Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır. İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."
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türkiye, süleymaniye, irak kürdistan demokrat partisi (ikdp), irak kürdistan bölgesel yönetimi, hava sahası
türkiye, süleymaniye, irak kürdistan demokrat partisi (ikdp), irak kürdistan bölgesel yönetimi, hava sahası

Türk Dışişleri: Türk hava sahası Süleymaniye Havalimanı’nı kullanacak araçlara kapatıldı

15:07 05.04.2023 (güncellendi: 15:11 05.04.2023)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© DHA
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Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır.
"Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.
İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."
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