https://sputniknews.com.tr/20230405/disisleri-turk-hava-sahasi-suleymaniye-uluslararasi-havalimanini-kullanacak-araclara-kapatildi-1069221322.html

Türk Dışişleri: Türk hava sahası Süleymaniye Havalimanı’nı kullanacak araçlara kapatıldı

Türk Dışişleri: Türk hava sahası Süleymaniye Havalimanı’nı kullanacak araçlara kapatıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurdu. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T15:07+0300

2023-04-05T15:07+0300

2023-04-05T15:11+0300

türkiye

türkiye

süleymaniye

irak kürdistan demokrat partisi (ikdp)

irak kürdistan bölgesel yönetimi

hava sahası

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Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurdu.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır. "Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır. İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."

türkiye

süleymaniye

irak kürdistan bölgesel yönetimi

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türkiye, süleymaniye, irak kürdistan demokrat partisi (ikdp), irak kürdistan bölgesel yönetimi, hava sahası