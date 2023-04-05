Deprem tarım alanlarında kayma ve yarıklar oluşturdu: Sulama kanallarının yeri değişti
Güzelyurt Mahallesi sakinlerinden Hamza Tatlıpayan, depremde tarlalarda yaklaşık 2 metre derinliğinde yarıklar oluştuğunu söyledi.
Güzelyurt Mahallesi sakinlerinden Hamza Tatlıpayan, depremde tarlalarda yaklaşık 2 metre derinliğinde yarıklar oluştuğunu söyledi.
Tarlalardaki yarıklar nedeniyle sulama yapamadıklarını belirten Tatlıpayan, "Tarlaların bazı bölgeleri 1-2 metre yükseldi, kanallar kaydı, çok büyük felaket oldu. 8 metre kaydırmış kanalı. Tarlayı ortadan iki bölmüş, tarlalar birbirine girmiş. Kanal sol taraftan geçiyordu 8 metre sağa kaymış. Bu yarık beni boyluyordu bir hafta, 10 gün önce yağan yağmurlar yarığın bir kısmını doldurmuş." diye konuştu.
Tarlalardaki yarıklar nedeniyle sulama yapamadıklarını belirten Tatlıpayan, "Tarlaların bazı bölgeleri 1-2 metre yükseldi, kanallar kaydı, çok büyük felaket oldu. 8 metre kaydırmış kanalı. Tarlayı ortadan iki bölmüş, tarlalar birbirine girmiş. Kanal sol taraftan geçiyordu 8 metre sağa kaymış. Bu yarık beni boyluyordu bir hafta, 10 gün önce yağan yağmurlar yarığın bir kısmını doldurmuş." diye konuştu.
Çiğli Mahallesi'nden Mehmet Ongan da depremden sonra tarlalarının şekillerinin değiştiğini vurgulayarak, "Çok büyük felaket yaşadık. Yarıklarından ve yükselmelerden dolayı sulamada sıkıntılar var. Ekip biçerken bayağı sorun olacak. Tarlamız ikiye ayrılmış, 7-8 metre kaymış." ifadesini kullandı.
Çiğli Mahallesi'nden Mehmet Ongan da depremden sonra tarlalarının şekillerinin değiştiğini vurgulayarak, "Çok büyük felaket yaşadık. Yarıklarından ve yükselmelerden dolayı sulamada sıkıntılar var. Ekip biçerken bayağı sorun olacak. Tarlamız ikiye ayrılmış, 7-8 metre kaymış." ifadesini kullandı.
Depremlerin ardından Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'ndeki Şekeroba Yunus Emre Ortaokulunun bahçesinde de yarıklar ve yükselmeler meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Ali Körük, depremde bahçede okula ait eski bir binanın da yıkıldığını söyledi.
Depremlerin ardından Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'ndeki Şekeroba Yunus Emre Ortaokulunun bahçesinde de yarıklar ve yükselmeler meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Ali Körük, depremde bahçede okula ait eski bir binanın da yıkıldığını söyledi.
Okul bahçesinin bir tarafının yaklaşık 1 metre yükselirken, diğer tarafından çöktüğünü anlatan Körük, bahçede yarık oluştuğunu kaydetti. Okulda öğrenim gören Nurgül Dut da okul bahçesinde bulunan konteynerde eğitim aldıklarını belirterek, depremde bahçelerinde hasar oluştuğunu ifade etti.
Okul bahçesinin bir tarafının yaklaşık 1 metre yükselirken, diğer tarafından çöktüğünü anlatan Körük, bahçede yarık oluştuğunu kaydetti. Okulda öğrenim gören Nurgül Dut da okul bahçesinde bulunan konteynerde eğitim aldıklarını belirterek, depremde bahçelerinde hasar oluştuğunu ifade etti.