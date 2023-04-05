Deprem tarım alanlarında kayma ve yarıklar oluşturdu: Sulama kanallarının yeri değişti

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Tarlalardaki yarıklar nedeniyle sulama yapamadıklarını belirten Tatlıpayan, "Tarlaların bazı bölgeleri 1-2 metre yükseldi, kanallar kaydı, çok büyük felaket oldu. 8 metre kaydırmış kanalı. Tarlayı ortadan iki bölmüş, tarlalar birbirine girmiş. Kanal sol taraftan geçiyordu 8 metre sağa kaymış. Bu yarık beni boyluyordu bir hafta, 10 gün önce yağan yağmurlar yarığın bir kısmını doldurmuş." diye konuştu.