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Deprem tarım alanlarında kayma ve yarıklar oluşturdu: Sulama kanallarının yeri değişti
Deprem tarım alanlarında kayma ve yarıklar oluşturdu: Sulama kanallarının yeri değişti
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından tarlalarda kayma ve derin yarıklar meydana gelirken, sulama kanallarının yeri değişti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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deprem
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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güzelyurt ve Çiğli mahalleleri de etkilendi.Bölgedeki tarım alanlarında derin yarıklar ve kaymalar meydana gelirken, ekinlerin sulamasında kullanılan kanallarının bir bölümü yaklaşık 8 metre kaydı.
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fotoğraf, kahramanmaraş, deprem, tarla, toprak kayması, фото
fotoğraf, kahramanmaraş, deprem, tarla, toprak kayması, фото

Deprem tarım alanlarında kayma ve yarıklar oluşturdu: Sulama kanallarının yeri değişti

12:28 05.04.2023
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından tarlalarda kayma ve derin yarıklar meydana gelirken, sulama kanallarının yeri değişti.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güzelyurt ve Çiğli mahalleleri de etkilendi.
Bölgedeki tarım alanlarında derin yarıklar ve kaymalar meydana gelirken, ekinlerin sulamasında kullanılan kanallarının bir bölümü yaklaşık 8 metre kaydı.
© AA

Güzelyurt Mahallesi sakinlerinden Hamza Tatlıpayan, depremde tarlalarda yaklaşık 2 metre derinliğinde yarıklar oluştuğunu söyledi.

Güzelyurt Mahallesi sakinlerinden Hamza Tatlıpayan, depremde tarlalarda yaklaşık 2 metre derinliğinde yarıklar oluştuğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Güzelyurt Mahallesi sakinlerinden Hamza Tatlıpayan, depremde tarlalarda yaklaşık 2 metre derinliğinde yarıklar oluştuğunu söyledi.

© AA

Tarlalardaki yarıklar nedeniyle sulama yapamadıklarını belirten Tatlıpayan, "Tarlaların bazı bölgeleri 1-2 metre yükseldi, kanallar kaydı, çok büyük felaket oldu. 8 metre kaydırmış kanalı. Tarlayı ortadan iki bölmüş, tarlalar birbirine girmiş. Kanal sol taraftan geçiyordu 8 metre sağa kaymış. Bu yarık beni boyluyordu bir hafta, 10 gün önce yağan yağmurlar yarığın bir kısmını doldurmuş." diye konuştu.

Tarlalardaki yarıklar nedeniyle sulama yapamadıklarını belirten Tatlıpayan, &quot;Tarlaların bazı bölgeleri 1-2 metre yükseldi, kanallar kaydı, çok büyük felaket oldu. 8 metre kaydırmış kanalı. Tarlayı ortadan iki bölmüş, tarlalar birbirine girmiş. Kanal sol taraftan geçiyordu 8 metre sağa kaymış. Bu yarık beni boyluyordu bir hafta, 10 gün önce yağan yağmurlar yarığın bir kısmını doldurmuş.&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Tarlalardaki yarıklar nedeniyle sulama yapamadıklarını belirten Tatlıpayan, "Tarlaların bazı bölgeleri 1-2 metre yükseldi, kanallar kaydı, çok büyük felaket oldu. 8 metre kaydırmış kanalı. Tarlayı ortadan iki bölmüş, tarlalar birbirine girmiş. Kanal sol taraftan geçiyordu 8 metre sağa kaymış. Bu yarık beni boyluyordu bir hafta, 10 gün önce yağan yağmurlar yarığın bir kısmını doldurmuş." diye konuştu.

© AA

Çiğli Mahallesi'nden Mehmet Ongan da depremden sonra tarlalarının şekillerinin değiştiğini vurgulayarak, "Çok büyük felaket yaşadık. Yarıklarından ve yükselmelerden dolayı sulamada sıkıntılar var. Ekip biçerken bayağı sorun olacak. Tarlamız ikiye ayrılmış, 7-8 metre kaymış." ifadesini kullandı.

Çiğli Mahallesi&#x27;nden Mehmet Ongan da depremden sonra tarlalarının şekillerinin değiştiğini vurgulayarak, &quot;Çok büyük felaket yaşadık. Yarıklarından ve yükselmelerden dolayı sulamada sıkıntılar var. Ekip biçerken bayağı sorun olacak. Tarlamız ikiye ayrılmış, 7-8 metre kaymış.&quot; ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Çiğli Mahallesi'nden Mehmet Ongan da depremden sonra tarlalarının şekillerinin değiştiğini vurgulayarak, "Çok büyük felaket yaşadık. Yarıklarından ve yükselmelerden dolayı sulamada sıkıntılar var. Ekip biçerken bayağı sorun olacak. Tarlamız ikiye ayrılmış, 7-8 metre kaymış." ifadesini kullandı.

© AA

Depremlerin ardından Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'ndeki Şekeroba Yunus Emre Ortaokulunun bahçesinde de yarıklar ve yükselmeler meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Ali Körük, depremde bahçede okula ait eski bir binanın da yıkıldığını söyledi.

Depremlerin ardından Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi&#x27;ndeki Şekeroba Yunus Emre Ortaokulunun bahçesinde de yarıklar ve yükselmeler meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Ali Körük, depremde bahçede okula ait eski bir binanın da yıkıldığını söyledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Depremlerin ardından Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'ndeki Şekeroba Yunus Emre Ortaokulunun bahçesinde de yarıklar ve yükselmeler meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Ali Körük, depremde bahçede okula ait eski bir binanın da yıkıldığını söyledi.

© AA

Okul bahçesinin bir tarafının yaklaşık 1 metre yükselirken, diğer tarafından çöktüğünü anlatan Körük, bahçede yarık oluştuğunu kaydetti. Okulda öğrenim gören Nurgül Dut da okul bahçesinde bulunan konteynerde eğitim aldıklarını belirterek, depremde bahçelerinde hasar oluştuğunu ifade etti.

Okul bahçesinin bir tarafının yaklaşık 1 metre yükselirken, diğer tarafından çöktüğünü anlatan Körük, bahçede yarık oluştuğunu kaydetti. Okulda öğrenim gören Nurgül Dut da okul bahçesinde bulunan konteynerde eğitim aldıklarını belirterek, depremde bahçelerinde hasar oluştuğunu ifade etti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Okul bahçesinin bir tarafının yaklaşık 1 metre yükselirken, diğer tarafından çöktüğünü anlatan Körük, bahçede yarık oluştuğunu kaydetti. Okulda öğrenim gören Nurgül Dut da okul bahçesinde bulunan konteynerde eğitim aldıklarını belirterek, depremde bahçelerinde hasar oluştuğunu ifade etti.

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