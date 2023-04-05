Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa'ya el uzatılması kırmızı çizgimizdir

(İsrail'in Mescid-i Aksa baskını) Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum" (İsrail'in Mescid-i Aksa baskını) Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum"

Türkiye saldırılar karşısında sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması kırmızı çizgimizdir. Türkiye saldırılar karşısında sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması kırmızı çizgimizdir.

İsrail yönetiminin tüm ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir. İsrail yönetiminin tüm ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir.

Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor. Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor.

Hatırlarsanız aynı zat, mali seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceğinin namus sözünü vermişti. Nerede namus? Ne oldu? On binlerce insan işinden ekmeğinden edildi. Hatırlarsanız aynı zat, mali seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceğinin namus sözünü vermişti. Nerede namus? Ne oldu? On binlerce insan işinden ekmeğinden edildi.

Hükümete geldiğimizde emekli maaşı 66 lira, yani o günkü kurla 50 dolar olan insanlarımız vardı. En düşük emekli maaşını son düzenlemeyle 7 bin 500 liraya, yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. Hükümete geldiğimizde emekli maaşı 66 lira, yani o günkü kurla 50 dolar olan insanlarımız vardı. En düşük emekli maaşını son düzenlemeyle 7 bin 500 liraya, yani yaklaşık 400 dolara yükselttik.

Çalışırken de emeklilik döneminde de insanımızın hep yanında olacağız Çalışırken de emeklilik döneminde de insanımızın hep yanında olacağız

Bunlar ülkeyi yönetmeye gelmiyorlar. Bunlar en az 7 kişiye Cumhurbaşkanı yardımcılığı, vaatlerine bakılırsa en az 50 kişiye de bakanlık makamı dağıtmaya geliyor. Bunlar ülkeyi yönetmeye gelmiyorlar. Bunlar en az 7 kişiye Cumhurbaşkanı yardımcılığı, vaatlerine bakılırsa en az 50 kişiye de bakanlık makamı dağıtmaya geliyor.

Ekonomiyi yerle yeksan edecekler sonra da daha önce yaptıkları gibi memur maaşlarını ödemek için Avrupa'ya gidip para dilenecekler. Ekonomiyi yerle yeksan edecekler sonra da daha önce yaptıkları gibi memur maaşlarını ödemek için Avrupa'ya gidip para dilenecekler.