Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa'ya el uzatılması kırmızı çizgimizdir
20:20 05.04.2023 (güncellendi: 20:46 05.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye saldırılar karşısında sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması kırmızı çizgimizdir" dedi.
Emeklilerle İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
(İsrail'in Mescid-i Aksa baskını) Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum"
Türkiye saldırılar karşısında sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması kırmızı çizgimizdir.
İsrail yönetiminin tüm ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir.
Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor.
Hatırlarsanız aynı zat, mali seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceğinin namus sözünü vermişti. Nerede namus? Ne oldu? On binlerce insan işinden ekmeğinden edildi.
Hükümete geldiğimizde emekli maaşı 66 lira, yani o günkü kurla 50 dolar olan insanlarımız vardı. En düşük emekli maaşını son düzenlemeyle 7 bin 500 liraya, yani yaklaşık 400 dolara yükselttik.
Çalışırken de emeklilik döneminde de insanımızın hep yanında olacağız
Bunlar ülkeyi yönetmeye gelmiyorlar. Bunlar en az 7 kişiye Cumhurbaşkanı yardımcılığı, vaatlerine bakılırsa en az 50 kişiye de bakanlık makamı dağıtmaya geliyor.
Ekonomiyi yerle yeksan edecekler sonra da daha önce yaptıkları gibi memur maaşlarını ödemek için Avrupa'ya gidip para dilenecekler.
Türkiye'yi 20 yıl sonra yeniden küresel lobilere bağımlı hale getirmeyi düşünüyorlar.