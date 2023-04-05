Çavuşoğlu: İsrail'le normalleşme başladı ancak bizim angajmanımız Filistin davası pahasına olamaz
13:37 05.04.2023 (güncellendi: 13:47 05.04.2023)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
© AA
İsrail güçlerinin dün gece Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya baskını ve Filistinlilere yönelik saldırısına ilişkin soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail'le normalleşme başladı ancak bizim angajmanımız kesinlikle Filistin davası pahasına olamaz" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Türkiye-İsveç-Finlandiya daimi ortak mekanizması sadece üyelik süreci ile ilgili değil. Bu mekanizma üyelik sonrasında da devam edecek. İsveç ve Finlandiya'nın katılacağı bir sonraki toplantıya Türkiye'de ev sahipliği yapacağız.
Bugün yaptığımız ikili görüşmelere ek olarak birçok mevkidaşım ile görüşme fırsatım oldu. Bunlardan biri de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba. Biliyorsunuz yarın Akşam Lavrov'u Ankara'daağırlayacağız. Kendisini de ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı belirttik.
'İlkelerimizden taviz veremeyiz'
İsrail'in yaptıklarını kabullenmek mümkün değil. Şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. İsrail'in bu tür saldırıları hemen sonlandırması lazım. Koalisyona baktığımızda ırkçı isimler var. İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da attığı adımı kabul etmek mümkün değil. Umarız bir daha tekrarlanmaz. Bakanlığımız da bir açıklama yaptı. Bunun takipçisi olacağız. İsrail ile normalleşme, yani bir diyalog süreci başladı ancak bizim angajmanımız Filistin davası pahasına olamaz. İlkelerimizden taviz veremeyiz.
'Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylemiştik'
Biz herhangi bir baskı görmüyoruz açıkçası. İsveç'in üyeliğini ümit ettiklerini söylüyorlar. bizim cevabımız net. Türkiye açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylemiştik. 3'lü muhtıranın uygulanması konusunda ve terörle mücadele konusunda İsveç'in adımlarının yetersiz olduğunu söylüyoruz.Dün de Finlandiya'nın üyeliğini memnuniyetle karşıladığımızı belirlerken, İsveç'in daha çok adım atması gerektiğini söyledik.
Açık bir şekilde PKK propagandası yapılıyor. İsveç'in bunları sonlandırması gerekiyor. Teröristlerin iadesi ile ilgili somut adımları görmek istiyoruz.
(Moskova'da 4'lü görüşme) Bu toplantının amacı Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlığını yapmaktı. Rusya'dan davet bekliyoruz. Lavrov'un ziyaretinde ikili meseleleri ele alacağız.