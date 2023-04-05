Çavuşoğlu: İsrail'le normalleşme başladı ancak bizim angajmanımız Filistin davası pahasına olamaz

İsrail'in yaptıklarını kabullenmek mümkün değil. Şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. İsrail'in bu tür saldırıları hemen sonlandırması lazım. Koalisyona baktığımızda ırkçı isimler var. İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da attığı adımı kabul etmek mümkün değil. Umarız bir daha tekrarlanmaz. Bakanlığımız da bir açıklama yaptı. Bunun takipçisi olacağız. İsrail ile normalleşme, yani bir diyalog süreci başladı ancak bizim angajmanımız Filistin davası pahasına olamaz. İlkelerimizden taviz veremeyiz.