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https://sputniknews.com.tr/20230405/bidendan-yapay-zeka-uyarisi-1069190545.html
Biden'dan 'yapay zeka' uyarısı
Biden'dan 'yapay zeka' uyarısı
ABD Başkanı Joe Biden, yapay zekanın neden olabileceği tehlikelere karşı teknoloji şirketlerinin sorumluluk alması gerektiğini ve Kongre'nin de bu kapsamda... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T04:40+0300
2023-04-05T04:40+0300
dünya
yapay zeka
abd
joe biden
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Biden, Beyaz Saray'da Başkan'ın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi (PCAST) ile bir araya geldi.Yapay zekanın sunduğu fırsat ve riskleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini söyleyen Biden, yapay zekanın hastalıklar, iklim değişikliği gibi sorunlarla başa çıkmaya yardımcı olabileceğini ancak aynı zamanda ekonomi ve ulusal güvenliğe potansiyel riskler barındırabileceğini kaydetti.Teknoloji şirketlerinin ürünlerini halka sunmadan önce güvenli olduklarından emin olmaları yönünde sorumlu olduklarını düşündüğünü söyleyen Biden, "Sosyal medya bize, güçlü teknolojilerin doğru önlemler alınmadan verebileceği zararı gösterdi" dedi.Biden, bu kapsamda gerekli önlemlerin alınmamasının, özellikle gençlerin ruh sağlığı, benlik algısı ve duygularını olumsuz etkileyebildiğine işaret etti.ABD Başkanı, Kongre'nin, teknoloji şirketlerinin topladığı kişisel verilere katı sınırlamalar getiren, çocukları hedef alan reklamları engelleyen ve teknoloji şirketlerinin ürettikleri ürünlerde sağlık ve güvenliği öncelemeleri gerektiğini öne süren iki partili gizlilik yasasını geçirmesi gerektiğini ifade etti.Yapay zekanın tehlikeli olup olmadığına ilişkin bir soruyu ise Biden, "Zamanla göreceğiz. Olabilir" şeklinde yanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/elon-musk-yapay-zeka-beni-strese-sokuyor-1067724663.html
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yapay zeka, abd, joe biden
yapay zeka, abd, joe biden

Biden'dan 'yapay zeka' uyarısı

04:40 05.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Başkanı Joe Biden, yapay zekanın neden olabileceği tehlikelere karşı teknoloji şirketlerinin sorumluluk alması gerektiğini ve Kongre'nin de bu kapsamda adım atması gerektiğini söyledi.
Biden, Beyaz Saray'da Başkan'ın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi (PCAST) ile bir araya geldi.
Yapay zekanın sunduğu fırsat ve riskleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini söyleyen Biden, yapay zekanın hastalıklar, iklim değişikliği gibi sorunlarla başa çıkmaya yardımcı olabileceğini ancak aynı zamanda ekonomi ve ulusal güvenliğe potansiyel riskler barındırabileceğini kaydetti.
Teknoloji şirketlerinin ürünlerini halka sunmadan önce güvenli olduklarından emin olmaları yönünde sorumlu olduklarını düşündüğünü söyleyen Biden, "Sosyal medya bize, güçlü teknolojilerin doğru önlemler alınmadan verebileceği zararı gösterdi" dedi.
Biden, bu kapsamda gerekli önlemlerin alınmamasının, özellikle gençlerin ruh sağlığı, benlik algısı ve duygularını olumsuz etkileyebildiğine işaret etti.
ABD Başkanı, Kongre'nin, teknoloji şirketlerinin topladığı kişisel verilere katı sınırlamalar getiren, çocukları hedef alan reklamları engelleyen ve teknoloji şirketlerinin ürettikleri ürünlerde sağlık ve güvenliği öncelemeleri gerektiğini öne süren iki partili gizlilik yasasını geçirmesi gerektiğini ifade etti.
Yapay zekanın tehlikeli olup olmadığına ilişkin bir soruyu ise Biden, "Zamanla göreceğiz. Olabilir" şeklinde yanıtladı.
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