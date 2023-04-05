https://sputniknews.com.tr/20230405/benzin-fiyatlarinda-112-liralik-zam-1069191185.html
Benzin fiyatlarında 1.12 liralık zam
Benzin fiyatlarında 1.12 liralık zam
Geçtiğimiz gün LPG'ye gelen dev indirim ardından benzin fiyatları fırladı. 5 Nisan Çarşamba günü itibarıyla benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T07:19+0300
2023-04-05T07:19+0300
2023-04-05T07:19+0300
ekonomi
akaryakıt
akaryakıt zammı
benzin
benzin fiyatları
zam
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Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar yurt içinde pompaya yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay tarihi kayıplar yaşayarak son bir buçuk yılın en düşük seviyesine kadar gerileyen petrol, OPEC kararları sonrası beş dolardan fazla arttı. Benzin, motorin ve LPG fiyatları da bu dalgalanmalarla beraber sürekli değişiyor. Otogaza 2 lira 12 kuruş indirim gelirken benzin fiyatları ise zamlandı. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi. 5 Nisan akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbulBenzin: 22,46 TLMotorin: 20,48 TLLPG: 10,30 TLAnkaraBenzin: 22,83 TLMotorin: 20,82 TLLPG: 10,31 TLİzmirBenzin: 22,81 TLMotorin: 20,90 TLLPG: 10,09 TL
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akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları, zam
akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları, zam
Benzin fiyatlarında 1.12 liralık zam
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Geçtiğimiz gün LPG'ye gelen dev indirim ardından benzin fiyatları fırladı. 5 Nisan Çarşamba günü itibarıyla benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.
Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar yurt içinde pompaya yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay tarihi kayıplar yaşayarak son bir buçuk yılın en düşük seviyesine kadar gerileyen petrol, OPEC kararları sonrası beş dolardan fazla arttı.
Benzin, motorin ve LPG fiyatları da bu dalgalanmalarla beraber sürekli değişiyor.
Otogaza 2 lira 12 kuruş indirim gelirken benzin fiyatları ise zamlandı.
Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.
5 Nisan akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul
Ankara
İzmir