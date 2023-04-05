https://sputniknews.com.tr/20230405/benzin-fiyatlarinda-112-liralik-zam-1069191185.html

Benzin fiyatlarında 1.12 liralık zam

Benzin fiyatlarında 1.12 liralık zam

Geçtiğimiz gün LPG'ye gelen dev indirim ardından benzin fiyatları fırladı. 5 Nisan Çarşamba günü itibarıyla benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

akaryakıt

akaryakıt zammı

benzin

benzin fiyatları

zam

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Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar yurt içinde pompaya yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay tarihi kayıplar yaşayarak son bir buçuk yılın en düşük seviyesine kadar gerileyen petrol, OPEC kararları sonrası beş dolardan fazla arttı. Benzin, motorin ve LPG fiyatları da bu dalgalanmalarla beraber sürekli değişiyor. Otogaza 2 lira 12 kuruş indirim gelirken benzin fiyatları ise zamlandı. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi. 5 Nisan akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbulBenzin: 22,46 TLMotorin: 20,48 TLLPG: 10,30 TLAnkaraBenzin: 22,83 TLMotorin: 20,82 TLLPG: 10,31 TLİzmirBenzin: 22,81 TLMotorin: 20,90 TLLPG: 10,09 TL

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akaryakıt, akaryakıt zammı, benzin, benzin fiyatları, zam