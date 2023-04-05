https://sputniknews.com.tr/20230405/belarus-ordusu-polonya-sinirinda-taktik-tatbikat-yapacak-1069225807.html

Belarus ordusu Polonya sınırında taktik tatbikat yapacak

Belarus ordusu Polonya sınırında taktik tatbikat yapacak

Belarus, Polonya sınırındaki 'Bretskiy' poligonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı füze alayının ve hava savunma birliklerinin katılımıyla taktik tatbikat... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T16:21+0300

2023-04-05T16:21+0300

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savunma

belarus

polonya

tatbikat

avrupa

sınır

muharebe

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Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya sınırındaki tatbikatın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın eğitim planına uygun olarak 5-7 Nisan tarihlerinde yapılacağını belirtti.Bölük komutanlığının tatbikat kapsamında intikal kararı alarak yeni mevzilenme bölgesine sevki gerçekleştireceğini, bölüğü muharebe düzenine geçirerek muharebe görevini başlatacağını kaydeden bakanlık, "Görevler, kesintisiz elektronik harp şartlarında, sabotaj ve keşif gruplarının etkisi altında ve İHA'ların kullanıldığı koşullarda yerine getirilecek" ifadelerini kullandı.Mart sonunda Belarus Savunma Bakanlığı, bölgesel birliklerin Polonya ve Litvanya'yla sınırı bulunan Grodno Bölgesi'nde talime başladıklarını duyurmuş ve talimlerin 21 Nisan'a kadar süreceğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230404/rusya-belarusa-iskander-m-fuze-sistemleri-sevk-ettik---1069152590.html

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