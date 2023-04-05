https://sputniknews.com.tr/20230405/bayram-ikramiyeleri-ve-emekli-maaslarinin-odenecegi-tarih-belli-oldu-1069217658.html
Bayram ikramiyeleri ve emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
Bayram ikramiyeleri ve emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
2023 yılı Nisan ayı için; SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih açıklandı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T14:18+0300
2023-04-05T14:18+0300
2023-04-05T14:32+0300
ekonomi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
emekli
ikramiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihlerini duyurdu.Buna göre ödemeler bayramdan önce yapılacak.SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da,- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da ödenecek.Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan'da- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan'da ödenecek.Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek.EYT'liler de yararlanabiliyor mu?Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesine de hak kazanacaklar.Emeklilere bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya çıkarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230330/en-dusuk-emekli-maasinin-7-bin-500-liraya-cikaran-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1068977366.html
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, emekli, ikramiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, emekli, ikramiye
Bayram ikramiyeleri ve emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
14:18 05.04.2023 (güncellendi: 14:32 05.04.2023) Abone ol
2023 yılı Nisan ayı için; SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih açıklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihlerini duyurdu.
Buna göre ödemeler bayramdan önce yapılacak.
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da ödenecek.
Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan'da
- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan'da ödenecek.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek.
EYT'liler de yararlanabiliyor mu?
Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesine de hak kazanacaklar.
Emeklilere bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya çıkarılmıştı.