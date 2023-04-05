https://sputniknews.com.tr/20230405/basortusune-hakaret-iddiasina-ev-hapsi-1069235252.html
Başörtüsüne hakaret iddiasına ev hapsi
Başörtüsüne hakaret iddiasına ev hapsi
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, başörtülü kadınlara hakaretler ettiği öne sürülen kadın, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T19:41+0300
2023-04-05T19:41+0300
2023-04-05T19:47+0300
türkiye
başörtü
eskişehir
kadın
gözaltı
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Eskişehir'de başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolda yürüyen başörtülü kadınlara hakaret eden kişinin görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıma" suçunu işlediği iddia edilen şüpheli A.E'yi evinde gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı A.E, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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başörtü, eskişehir, kadın, gözaltı
başörtü, eskişehir, kadın, gözaltı
Başörtüsüne hakaret iddiasına ev hapsi
19:41 05.04.2023 (güncellendi: 19:47 05.04.2023) Abone ol
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, başörtülü kadınlara hakaretler ettiği öne sürülen kadın, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolda yürüyen başörtülü kadınlara hakaret eden kişinin görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıma" suçunu işlediği iddia edilen şüpheli A.E'yi evinde gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı A.E, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.