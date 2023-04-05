https://sputniknews.com.tr/20230405/basortusune-hakaret-iddiasina-ev-hapsi-1069235252.html

Başörtüsüne hakaret iddiasına ev hapsi

Başörtüsüne hakaret iddiasına ev hapsi

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, başörtülü kadınlara hakaretler ettiği öne sürülen kadın, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T19:41+0300

2023-04-05T19:41+0300

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türkiye

başörtü

eskişehir

kadın

gözaltı

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Eskişehir'de başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolda yürüyen başörtülü kadınlara hakaret eden kişinin görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıma" suçunu işlediği iddia edilen şüpheli A.E'yi evinde gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı A.E, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

türkiye

eskişehir

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başörtü, eskişehir, kadın, gözaltı