https://sputniknews.com.tr/20230405/bakanlik-istanbulda-kimyasal-atiklarin-baraja-karismasina-iliskin-inceleme-baslatti-1069214328.html

Bakanlık, İstanbul'da kimyasal atıkların baraja karışmasına ilişkin inceleme başlattı

Bakanlık, İstanbul'da kimyasal atıkların baraja karışmasına ilişkin inceleme başlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı çevresine dökülen... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T13:27+0300

2023-04-05T13:27+0300

2023-04-05T13:27+0300

yaşam

kimyasal

çevre kirliliği

atık

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Akgün, yaptığı açıklamada, Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajının Hacımaşlı Mahallesi sınırları içindeki alana kimyasal madde döküldüğü ihbarı üzerine İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı Çevre Denetim ekiplerinin bölgeye gönderildiğini söyledi.Ekiplerce alanda inceleme yapıldığını ve numuneler alındığını belirten Akgün, "Yapılan ilk inceleme neticesinde söz konusu alana dökülen atıkların, ısıl işlemden kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu atıkları olduğu değerlendirilmiş ve atığın muhteviyatının tayin edilmesi amacıyla gerekli numuneler alınmıştır." bilgisini paylaştı.Söz konusu atıkları dökenlerin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki MOBESE kayıtları ve uydu görüntülerinin incelenmesine yönelik sürecin devam ettiğini bildiren Akgün, şöyle devam etti:Çevre Denetimi Daire Başkanı Akgün, 2022'de 67 binin üzerinde çevre denetimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşıldığını belirterek, çevreyi kirleten 5 bin 705 işletme ve 380 deniz aracına 725 milyon lira ceza uyguladığını, 375 işletmenin de faaliyetten men edildiğini kaydetti.Bu arada, alanda inceleme yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ ekipleri de Sazlıbosna Barajı'ndan su örneği aldı.

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kimyasal, çevre kirliliği, atık